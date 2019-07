Das sind die wichtigsten Fakten zu ALC

1. Wer darf bei ALC mitmachen?

Mitmachen können alle Unternehmen mit Firmensitz in Österreich. Es braucht jedoch einen Mindestumsatz von einer Million Euro und die Dokumentation der vier jüngsten Bilanzen. Die Teilnahme ist kostenlos.



2. Was wird veröffentlicht?

Ihre beim KSV 1870 eingereichten und von PwC Österreich ausgewerteten Bilanzzahlen werden streng vertraulich behandelt. Im abschließenden ALC-Endergebnis scheinen nur der jüngste Jahresumsatz sowie die aktuelle Mitarbeiterzahl auf. Sonst nichts.



3. Nach welchen Kriterien werden die Teilnehmer beurteilt?

Zur Anwendung kommt ein speziell entwickeltes objektives Bewertungssystem mit rund zehn definierten Leistungskennzahlen. Das sind z. B. die Umsatz- und die Eigenkapitalrentabilität sowie ihre Steigerungen. Es geht um die Umsatz- und die Ebit-Entwicklung, um den ROCE und die Working Capital Ratio. Analysiert werden auch die Umsatzrendite und der Verschuldungsgrad. Das alles einzeln und auf drei Jahre ausgewertet mündet in ein Gesamtergebnis. Alle Teilnehmer haben dazu noch die Möglichkeit, mit dem TÜV-Austria-Check zum Thema Qualität und Sicherheit wertvolle Bonuspunkte fürs Ergebnis zu erlangen (www.tuv.at/alc).

4. Wie viele Awards gibt es?

Die ALC-Sieger werden für jedes Bundesland ermittelt und dabei in zwei Kategorien gekürt: Einerseits gibt es die Wertung für überwiegend national tätige Unternehmen, in der zwei ALC-Awards vergeben werden: einer für kleine Unternehmen mit einem Umsatz von einer bis zehn Millionen Euro und ein Award für große Unternehmen ab zehn Millionen Euro Umsatz. Weiters gibt es die Kategorie der international tätigen Unternehmen, in der die exportorientierten Betriebe mit internationalen Strukturen bewertet werden. Die genaue Unterscheidung und Definition der Kategorien lesen Sie im blauen Kasten.



5. Wann werden die Sieger ausgezeichnet?

Die Preisverleihung findet im November in jedem Bundesland statt.



6. Wie lang kann ich einreichen?

Die ALC-Anmeldefrist endet am 16. August.

