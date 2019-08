ALC auch heuer mit einem Sonderpreis

Der ALC-Wettbewerb zeichnet aufgrund von Fakten und somit objektiver Zahlenbewertung die besten Unternehmen Österreichs aus. Und weil viele erfolgreiche Unternehmen auch ihre gesellschaftliche Verantwortung leben, wird heuer zum dritten Mal ein Sonderpreis verliehen − und zwar an Unternehmen mit einer Beschäftigungsinitiative für Menschen mit Behinderung.

Partner und Experte in diesem Bereich ist die Organisation Zero Project, die der Unternehmer Martin Essl vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen hat. Mit dem ALC-Sonderpreis sollen Unternehmen geehrt werden, die in diesem Bereich innovative Projekte vorzuweisen haben oder einfach Leuchtturm-Betriebe sind bei der Integration von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben. Im Vorfeld werden Unternehmen vorgeschlagen und analysiert. In jedem Bundesland wird ein Sieger gekürt. Die Selektion geschieht in einem mehrstufigen Verfahren mittels Jury-Entscheid namhafter Experten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2019)