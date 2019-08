Markenwettbewerb im Zeichen der Zukunft

Tradition müssen gepflegt werden: Wir starten wieder unseren Markenwettbewerb mit unserem Partner, der Österreichischen Post AG. Aus den mehr als 50 Einreichungen zur Gestaltung einer neuen Briefmarke werden durch eine Jury jene zehn Entwürfe ausgewählt, die wir von 4. August bis 13. Oktober in der „Presse am Sonntag“ präsentieren. Das Thema lautet: „Zukunft kaufen!?“

Entwurf 1: The Beauty of Waste – Andreas J. Hirsch

Der Gestalter: Andreas J. Hirsch, geboren 1961 in Wien, ist Fotograf, Autor und Kurator. Projekte als künstlerischer Fotograf: „Re-Reading the City“ (Ars Electronica Festival Linz 2015), „Love over Hate“ (Eyes On Monat der Fotografie Wien 2016), „Walking in Your Sleep“ (2018) und „Have You Seen This?“ (Traklhaus auf der Festung, Salzburg, 2019). Bücher über Pablo Picasso, Tina Modotti, Friedensreich Hundertwasser und HR Giger; Kinderbuch „Florian Federleicht und die Suche nach der Zauberperle“. www.andreas-hirsch.net

Die Idee: Was bleibt von der Wegwerfgesellschaft? Berge von Müll, die stetig anwachsen. Diese Hinterlassenschaften, das „Endprodukt“ übertriebenen Kaufens und Konsumierens, setzt der Entwurf „The Beauty of Waste“ in Szene – allerdings auf ironische Art und Weise, denn in dieser fotografischen Arbeit wird durchaus die Ästhetik des Abfalls zelebriert. Möglicherweise ist der Müllberg ja sogar schöner als all die Konsumgüter, die gedankenlos eingekauft und vielleicht gar nicht verwendet wurden.