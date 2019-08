Ars Electronica Festival 2019

Eine Bühne für Medienkunst, ein Festival für digitale Musik, eine Spielwiese für die nächste Generation, ein Showcase für Kreativität und Innovation – Ars Electronica ist Europas größtes Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft.

2019 wird dieses Festival 40 – und feiert dieses Jubiläum mit dem umfangreichsten Programm in seiner Geschichte. „Out of the Box – The Midlife Crisis of the Digital Revolution“ lautet der Titel der diesjährigen Ars Electronica, die PionierInnen und WegbereiterInnen der Digitalen Revolution genauso wie preisgekrönte KünstlerInnen, führende WissenschaftlerInnen und einflussreiche EntwicklerInnen, die heute unsere Zukunft mitgestalten, in Linz versammelt. Gemeinsam zeichnen sie die Entwicklungslinien der Digitalisierung nach, loten aus, wo wir heute stehen und skizzieren wie es weitergehen wird. Das pulsierende und inspirierende Zentrum dieser Reflexion und Spekulation mit den Mitteln von Kunst und Wissenschaft ist ein letztes Mal die POSTCITY. Noch einmal wird die riesige und spektakuläre Industriearchitektur dieses ehemaligen Postverteilzentrums die Atmosphäre und den Charakter des Festivals prägen. Weitere Hotspots werden das neugestaltete Ars Electronica Center mit seinem Fokus auf Artificial Intelligence und das Augustiner Chorherrenstift St. Florian, das als Jahrhunderte alter, spiritueller Ort den perfekten Rahmen für das erstmals gemeinsam mit der Europäischen Kommission ausgerichteten „AI x Music Festivals“ bietet.

Datum & Ort

5. – 9. September 2019

POSTCITY Linz

Bahnhofpl. 12

4020 Linz



Weitere Informationen unter ars.electronica.art/outofthebox

