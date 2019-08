Rechtspanorama an der WU

Die anhaltenden Diskussionen über einen Austritt Großbritanniens stellen die EU auf eine Bewährungsprobe. Zwar vertreten die restlichen EU-27 zum drohenden Brexit sehr einheitliche Standpunkte; bei der Wahl zum EU-Parlament haben aber europaskeptische Kräfte deutlichen Aufwind verspürt. Was hält die EU aktuell zusammen, was treibt sie auseinander? Eine Diskussion am Vorabend des 19. Europarechtstages an der WU.

Diskutierende

Christoph Grabenwarter, Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs und Professor für Öffentliches Recht an der WU Wien

Stefan Griller, Professor für Europarecht an der Universität Salzburg

Sonja Puntscher Riekmann, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Salzburg

Gregor Schusterschitz, Österreichischer Botschafter in Luxemburg

Melanie Sully, britische Politologin, Leiterin des Instituts „Go-Governance“ in Wien

Moderation

Benedikt Kommenda, „Die Presse“

Zeit und Ort

Donnerstag, 19. September 2019, 18 Uhr

WU Wien

Teaching Center

Hörsaal Red Bull

EG Raumnummer TC.0.02

Welthandelsplatz 1

1020 Wien

(im rostbraunen Gebäude, öffentlich am besten über die U2-Station Krieau zu erreichen)

Eintritt frei! Anmeldung bis 16. September 2019 unter: DiePresse.com/RPWU