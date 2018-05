Staatsoper: Eine App fürs Brötchen in der Pause

"Zur Pflege großer Traditionen gehört immer auch eine Portion Innovation", sagt Gerstner-Chef Oliver Braun. 149 Jahre, nachdem man die Gäste der Staatsoper erstmals mit Erfrischungen belieferte, gibt es dafür also nun auch eine App: Damit können bis fünf Minuten vor Vorstellungsbeginn Sekt oder Lachsbrötchen für die Pause vorbestellt – und die Wartezeit am Büffet damit verringert – werden. Premiere für das neue Service ist am 12. Mai mit "Samson et Dalila". Bezahlt wird direkt über die App.

www.wiener-staatsoper.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)