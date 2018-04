Lena Hoschek entwirft Heimtextilien

Die "Joie de Vivre" beginnt im Bett. Wenn es nach der steirischen Modemacherin Lena Hoschek geht, hält die Farbenvielfalt der Provence im Schlafzimmer Einzug. Die Region am Mittelmeer diente Hoschek als Inspiration für ihre erste Heimtextilien-Kollektion. Ab 26. April sind ihre drei Linien bei Betten Reiter erhältlich. Gefertigt wird die Bettwäsche aus hochwertigem Perkal, einem dichten, feinfädigen Baumwollgewebe mit matter Haptik.

Designlinie Peony – Lena Hoschek LIVING by BETTEN REITER

Peter Hildebrand, Geschäftsführer bei Betten Reiter, freut sich über die Zusammenarbeit: "In Lena Hoschek haben wir eine Designerin gefunden, die die Werte von Betten Reiter – Handwerk, Qualität und Langlebigkeit – teilt".

Designlinie Provence – Lena Hoschek LIVING by BETTEN REITER

Die Designerin selbst ist von ihrem neuen Schaffensgebiet ebenfalls angetan: "Schöne Interieurs inspirieren mich häufig in meiner täglichen Arbeit. Gerade in Südfrankreich findet man wunderbare Stoffmuster, die nicht nur für meine Kleider toll sind, sondern vor allem in der Provence auch als Vorhänge, Pölster oder Bettwäschen vorkommen. Es bereitet mir große Freude, diese Muster- und Farbenvielfalt nun gemeinsam mit Betten Reiter auch ins Schlafzimmer zu bringen".

www.bettenreiter.at

(Red.)