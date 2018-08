Fragezeichen im Kopf – bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern

„Opa, du hast Fragezeichen im Kopf.“ Der Satz der Achtjährigen, die ihren Großvater im Altersheim besucht, klingt belustigend. Tatsächlich handelt es sich um eine Diagnose. Der 74-Jährige leidet an Demenz – wie 120.000 bis 130.000 weitere Menschen in Österreich. Bis zum Jahr 2050 dürfte ihre Zahl auf rund 270.000 anwachsen. Geschuldet ist die Entwicklung der steigenden Lebenserwartung: Das Risiko, an einer Form von Demenz zu erkranken, wächst mit dem Alter, vor allem ab dem sechsten Lebensjahrzehnt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass etwa ein Prozent der 60- bis 65-Jährigen betroffen ist, bei den über 90-Jährigen rund 34 Prozent.

Dabei ist Demenz nicht gleich Demenz. Die Alzheimer'sche Erkrankung ist laut österreichischem Demenzbericht die häufigste Form und macht etwa zwei Drittel der Krankheitsfälle aus. Es handelt sich um eine „degenerative Erkrankung des Gehirns unbekannter Ätiologie mit charakteristischen neuropathologischen und neurochemischen Merkmalen“. Vereinfacht ausgedrückt: Im Gehirn sterben Nervenzellen ab, was zu Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit führt. Der Prozess ist schleichend, wobei das Kurzzeitgedächtnis in der Regel als erstes betroffen ist.

Eine weitere Form sind die cerebrovaskulären Erkrankungen. Sie umfassen das Spektrum der kleineren und größeren Gefäße des Gehirns. Eine Folge davon ist die „vaskuläre Demenz“, die meist nach Schlaganfällen auftritt und sich durch schwerfällige Bewegungen, aber auch verlangsamte Denkleistungen bemerkbar macht. Eine Sonderstellung nimmt indes die Demez bei „Morbus Pick“ ein. Bei dieser Form ist zunächst der Handlungsspielraum der Patienten beeinträchtigt. Die „Lewy Body Demenz“ wiederum beginnt mit einer schwankenden Bewusstseinslage.

Gemeinsam ist den unterschiedlichen Ausprägungen der Demenz (wobei die genannten Formen nicht alle, sondern nur die häufigsten darstellen), dass sie allesamt bis heute als unheilbar gelten. Mittlerweile ist es aber möglich geworden, den Krankheitsverlauf mittels Medikamentengabe zu verlangsamen.

Ähnlich vielfältig, wenn auch weit weniger häufig stellen sich Demenzerkrankungen bei Kindern dar. Hier gehen Schätzungen von etwa 50.000 Betroffenen weltweit aus. Wie im Erwachsenenalter sind auch bei Kindern die Krankheitsverläufe vielfältig. So können progressive Myoklonus-Epilepsien (vereinfacht gesagt: Erbkrankheiten, die unwillkürliche Muskelzuckungen und epileptische Anfälle auslösen) zu kindlicher Demenz führen, die auf verschiedene Gendefekte zurückgehen – jeder für sich sehr selten und oft schwer behandelbar.

Zu den bekannteren Kinderdemenzen zählen die Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen, kurz NCL. In Österreich wird im Durchschnitt jedes zweite Jahr ein Kind mit der Stoffwechselerkrankung geboren, die von Defekten in einem von 13 verschiedenen Genen hervorgerufen wird. Allerdings gehen Forscher davon aus, dass weit mehr Gene Ursache der Erkrankung sein können, nachgewiesen ist die Vermutung bisweilen nicht. Fest steht: Die NCL 2 und die NCL 3 stellen die häufigsten der bislang entdeckten Varianten dar. Letztere beginnt in der Regel im Einschulungsalter und schreitet langsamer fort. Allerdings: Heilmittel ist noch keines bekannt, Studien sind im Laufen.

Die NCL 2 setzt hingegen schon im Alter von zwei oder drei Jahren ein. Tritt die Erkrankung auf, gerät die Entwicklung der Kinder ins Stocken und bleibt letztlich stehen. Es werden keine neuen Worte mehr gelernt, die Kinder gehen unsicherer, erblinden, haben epileptische Anfälle, halluzinieren. Der Verlauf schreitet rascher voran als bei NCL 3. Unbehandelt werden die Patienten kaum älter als 15 Jahre. Hoffnung gibt allerdings eine Enzymersatztherapie, die im Sommer 2017 zugelassen wurde und den Verlauf der NCL 2 stoppt.