"Mein Körper freut sich, wenn mein Fett Wellen schlägt"

Die Presse: In Ihrem Workshop suchen Sie mit den Teilnehmern nach „Energetic Icons“, also Bewegungen, die dem Körper Energie geben. Ist das nicht paradox? Sich bewegen verbraucht Energie, würden Ihnen die meisten Wissenschaftler, die das Forum Alpbach besuchen, wohl sagen.



Doris Uhlich: Ja, natürlich, man verbraucht Energie – aber gleichzeitig produziert man Hormone und rüttelt das körpereigene Archiv auf. Dabei kommt ein bestimmtes Glücksgefühl auf, das den Körper wieder aufladen kann. Bewegung kann wie Nahrung sein. Man will mehr.