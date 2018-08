Apotheker-Präsidentin: „Der HIV-Schutz droht zu entgleiten“

Weltweit leben etwa 36 Millionen Menschen mit der Diagnose HIV-positiv. In Österreich belaufen sich die Schätzungen auf 7600 bis 8900 Betroffene. Die Zahl der jährlichen Neudiagnosen liegt bei etwa 400 bis 500. Tendenz: steigend. „Internationale Studien belegen, dass aufgrund der guten Therapiemöglichkeiten die Angst vor dem Tod gewichen ist. Das heißt: Die Jugendlichen sind leichtsinniger, da sie wissen, dass eine Infektion kein Todesurteil darstellt“, warnt die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr.

„Die Betroffenen sagen sich: ,Ich nehme eine Tablette und habe alles im Griff.' Diese Sorglosigkeit lässt die Infektionszahlen seit Kurzem wieder in die Höhe gehen“, bedauert die Oberösterreicherin. In anderen Worten: „Der HIV-Schutz droht uns zu entgleiten.“

Positiv ist nicht gleich positiv

Um gegenzusteuern, hat der Verein „Life+“, der hinter dem Wiener Life Ball steht, die Kampagne „Know Your Status“ ins Leben gerufen. Auf Plakaten wird dazu aufgerufen, sich auf HIV testen zu lassen, Online-Videos informieren über Übertragung, Medikation und „ein Leben mit HIV“. Seit Juni sind in den Apotheken zwei HIV-Selbsttests, „Autotest VHI“ und „Insti“, erhältlich. Dabei handelt es sich um Antikörpertests, die ab zwölf Wochen nach dem Risikokontakt eine etwaige Infektion nachweisen. „Wird der Test früher durchgeführt, heißt ein negatives Ergebnis nicht, dass man nicht infiziert ist“, sagt Mursch-Edlmayr.

Schlägt ein Selbsttest (Bluttests, die nach 30 Minuten Auskunft über eine Infektion geben) positiv aus, muss der Betroffene ebenfalls nicht unbedingt HIV-positiv sein. „Zwar sind die Tests zu 99,5 Prozent valide, da es sich aber um ein sehr sensitives Verfahren handelt, kann es sein, dass er überreagiert“, sagt Mursch-Edlmayr. Der Grund: „Die Hersteller nehmen im Sinne der Patientensicherheit lieber einen falsch-positiven Test in Kauf, als einen falsch-negativen.“ Um Diagnosesicherheit zu haben, müsse bei positivem Ergebnis daher ein Labortest folgen. Letzterer kann bei Hausärzten, in medizinisch-diagnostischen Labors oder bei der Aids-Hilfe durchgeführt werden.

Realisiert wurden die Selbsttests in Zusammenarbeit der Apothekerkammer mit dem Gesundheitsministerium, Ärzten, der österreichischen Aids-Gesellschaft sowie der Aids-Hilfe. „Der Promifaktor durch Gery Keszler oder Conchita Wurst hilft, dass die Menschen zuhören, hinschauen“, ist Mursch-Edlmayr überzeugt. Insbesondere Keszlers Outing im Jahr 2015 habe „wesentlich zur Enttabuisierung und Entstigmatisierung beigetragen“.

Gegen Selbsttests in Drogerien

Zahlen, wie viele Personen seit Einführung einen Selbsttest durchgeführt haben, gibt es noch nicht. „Der Run war aber so enorm, dass der Großhandel mancherorts Lieferschwierigkeiten hatte“, sagt Mursch-Edlmayr. Eine Empfehlung an die türkis-blaue Regierung, die Tests in die Gesundenuntersuchung zu integrieren oder gar verpflichtend zu machen, will sie nicht abgeben: „Man baut Häuser von unten nach oben, wir haben jetzt ein Fundament gelegt.“

Klar abgelehnt wird von der 59-Jährigen, die Tests auch in Drogeriemärkten oder online zum Verkauf anzubieten. „Es geht nicht um Kundenneid, sondern um Beratung und Aufklärung durch akademisch ausgebildete Pharmazeuten – Apotheker managen Patienten, Verkäufer verkaufen“, betont sie. Zugleich wehrt sie sich gegen den Vorwurf, das Erscheinungsbild von Apotheken gleiche sich jenem von Drogeriemärkten an: „Ja, neben Medikamenten gibt es auch ein Zusatzsortiment, das Lippenbalsame oder Müsliriegel umfassen kann, aber Arzneimittel mögen nie in normalen Läden zu finden sein, das widerspricht der Arzneimittel- und Patientensicherheit.“

(Noch) kein Tele-Apotheker

Handlungsbedarf bestehe für das Apothekerwesen dennoch: „Beratungsleitfäden sollen zertifizierter, standardisierter werden“, meint die Präsidentin. Auch im digitalen Bereich gebe es einiges zu tun: In Anlehnung an Deutschland und die Schweiz werde derzeit über technische Anwendungen diskutiert. Konkret, so Mursch-Edlmayr: „Einen Tele-Apotheker wird es in naher Zukunft nicht geben, aber wir wollen Informationen über Medikamente, Neben- und Wechselwirkungen besser bündeln.“

