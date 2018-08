Mit E-Bike und (Feuerwehr-)Helm: Schnell wie die Feuerwehr

Den Menschen, die in Alpbach unterwegs sind, scheint es zu gefallen. Hier lächelt einer, dort winkt eine, da lehnt sich der nächste vor dem Jakober aus dem Autofenster und ruft: „Das ist ja geil!“ Gemeint ist der Feuerwehrhelm, der einen vor den Widrigkeiten des E-Bikes schützt, mit denen dieser Tage einige durchs Dorf radeln werden. 15 motorisierte Räder werden von Smatrics gegenüber des Congress Centrums zu Testzwecken kostenlos hergeborgt (maximal 24 Stunden, kürzer gibt es auch E-Autos). Helme gab es freilich zumindest am Montag noch keine dazu. Was bei Elektrobikes vor allem für Ungeübte durchaus heikel sein kann.

Wenn man in der engen Kurve vor dem Jakober straßenverkehrsordnungsgemäß Handzeichen gibt und den Fehler begeht, gleichzeitig in die Pedale zu treten, kommt man leicht ein bisschen ins Schlingern. Jedenfalls, wenn man das Fahrrad auf Turboantrieb eingestellt hat – die stärkste Unterstützung, die es zu bieten hat und mit der der Akku laut Smatrics-Team rund 30 bis 35 Kilometer durchhält. Bei Eco, der geringsten Motorleistung, sind es knapp doppelt so viele; auch das spürt man schon. Aber wer will schon sparen, wenn er mit dem Fahrrad ohnedies nur von einer Forumslocation zur nächsten unterwegs ist – und wie immer knapp. (Auf die Akkuanzeige sollte man aber hin und wieder einen Blick werfen: Das schwere Rad will man nicht unbedingt den Berg hinauf schieben.)

Dreieinhalb Minuten statt elf

Die Wege durchs Dorf kann man mit dem Elektrobike jedenfalls gut drei Mal so schnell zurücklegen wie zu Fuß: Während man von der Hauptschule zum Alphof 10:55 Minuten geht, ist man mit dem Fahrrad, Turbo sei Dank, in 3:27 Minuten am Ziel. Hauptschule–Congress Centrum macht man in 2:15. Einige Sekunden erspart man sich, weil mit dem Rad der praktisch obligatorische Smalltalk auf Alpbachs Gehsteigen entfällt. Den Rest der Zeit, weil man – wenn man will – von einem Ort zum anderen richtig flott unterwegs sein kann.

Tritt man ordentlich in die Pedale – ein bisschen muss man, ansonsten lässt einen der Motor im Stich –, ist man sogar auf der Steigung zwischen Jakober und Böglerhof mit 20 km/h unterwegs. Den Rekord erreicht man – ohne Elektroantrieb und sogar mit Bremse – bergab, kurz vor der Hauptschule, mit rund 40 km/h. Ohne Helm ist das nicht wirklich zu empfehlen. Wenn, dann sollte man sich übrigens einen suchen, der fürs Fahrrad gemacht ist. Denn eigentlich leiht die Feuerwehr ihre nicht her.