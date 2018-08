Korruption: „Wer soll das überwachen?“

Die größten Probleme der westlichen Welt seien Korruption und die Schwächung der Demokratie, zwei an sich verschiedene Phänomene, die zusammenhängen, sagt Bischof Marcelo Sánchez Sorondo, Berater von Papst Franziskus und Mitinitiator der Initiative „Ethics in Action“, die zum wiederholten Mal in Alpbach tagt – diesmal zum Thema Korruption.

Moral sei das Element, das die Demokratie zusammenhalte. Wenn Korruption darüber triumphiere, würden gute Demokratien oder auch Gesellschaften schnell zu schlechten. „Über private Korruption haben wir in der Initiative schon gesprochen“, sagt der in Argentinien geborene Bischof. „Jetzt geht es um staatliche Korruption.“

Gemeint seien Regierungen, die mit kriminellen Strukturen kollaborieren oder sie tolerieren, gemeint ist unter anderem die Mafia. Auf der anderen Seite seien etwa auch Steueroasen ein Thema. „Das ist Geld, für das keine Steuern bezahlt werden“, sagt der Bischof. „Das dient nur dem Interesse Einzelner.“

UN nicht mächtig genug

„Das große Problem ist, wer die globale Korruption überwachen könnte“, sagte Sánchez Sorondo am Rande der Tagung, an der Vertreter verschiedenster Religionen, Entwicklungspolitiker und Ökonomen teilnehmen, darunter der UN-Sonderberater Jeffrey Sachs, der heute Abend mit anderen Vertretern der Initiative mögliche Lösungsansätze präsentiert.

Eine Überlegung sei eine neue Institution, um globale gute Regierungsführung zu erreichen, sagt der Bischof. Eine Institution, um die mächtigeren Staaten zu kontrollieren, die internationale wie nationale Regeln nicht einhalten würden. Vielleicht müsse man auch bestehende Einrichtungen – etwa die Vereinten Nationen – stärker machen. Derzeit seien die nicht mächtig genug. (beba)

Veranstaltung: Heute, Dienstag, diskutieren Ökonom Jeffrey Sachs und andere im Rahmen von „Ethics in Action“ über die ethischen Herausforderungen von Korruption. 20. Uhr, Herz-Kremenak-Saal.