Was man in und um das „Dorf der Denker“ (noch) tun kann

Alpbach ist nicht sehr groß, bietet aber viel. Einige Ideen, wie sich ein Forums-freier Tag im und um das „Dorf der Denker“ gestalten lässt.

Für Gemütliche

Lesen ist allwettertauglich. Bücher und Sitzgelegenheiten bietet die Lesestube gleich hinter dem Böglerhof. Wer lieber durch den Tag schlendert, kann das entlang des „Besinnungsweges“ tun, vorbei an Kräutergarten, Kneippbecken und „Energieplatz“. Den Anfang nimmt er an der „Mühlbachbrücke“, etwa zwei Minuten die Straße am Hotel Alpbacherhof vorbei dorfauswärts. Die kleinste Stadt Österreichs befindet sich unweit von Alpbach: Rattenberg. Jeden Mittwoch ab 10:30 Uhr wird eine Führung angeboten (Treffpunkt: Parkplatz P1).

Für Sportliche

Als „Spazierwanderung“ eignet sich die knapp vier Kilometer lange Strecke zur Böglalm, auch mit E-Bike oder Rad absolvierbar (Start: Inneralpbach). Schon „mittelschwer“ ist der Weg auf das Wiedersbergerhorn (erste Etappe: Busfahrt zur Talstation der Wiedersbergerhornbahn). Gute 4,5 Stunden dauert die Wanderung auf den Schatzberg (Start: Parkplatz oberhalb der Jausenstation Oberthalerhof); ab 17 Uhr mit Einkehroption in der „Zotteralm“ zu Kaiserschmarrn und „Löffelmilch“. Auf Erprobte warten der Gratlspitz (ein möglicher Ausgangspunkt ist die Wiese oberhalb des Congress Centrums) und der Große Galtenberg (Hotel Wiederbergerhorn). Ob Bogenschieß-Talent besteht, lässt sich in Kramsach in der „Sport Ossi“-Halle testen (www.sport-ossi.at). In Brandenberg wird heute, Mittwoch, um 14 Uhr (Anmeldung im Tourismusbüro Alpbach) Stockschießen angeboten.

Für Genießer

Ein Besuch im „Dorfladen“ (Hnr. 173) bietet die Gelegenheit, Graukäse zu probieren, eine Alpbacher Spezialität. Wer Schnaps bevorzugt, dem wird in Reith (ab vier Personen, Pinzgerhof, Brunnerberg 12) und Kramsach (ab drei Personen, Kohlerhof, Moosen 15) Hochprozentiges zum Kosten offeriert. Bier in der Garage brauen? Das tut Jos Moser in Inneralpbach, seine „Kristallbrauerei“ (HNr. 431) hat mittwochs von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Skurril geht es am Kramsacher Museumsfriedhof (Hagau 82) zu. Der Grund: die Grab-Inschriften.

Für Kinder und Abenteurer

Rasant in den Tag starten lässt sich mit der „Lauser-Sauser“-Sommerrodelbahn (ab 8 Jahren und 1,30 Meter Körpergröße; Alpbach 759), gemütlicher angehen lässt es sich mit dem Bummelzug in Kundl (Mühltal 271, 6311 Wildschönau). Ein „Waldrätsel“ lösen lässt sich im „Juppi Zauberwald“ in Reith im Alpbachtal (Dorf 41). Alpbach von oben lässt sich beim Tandemfliegen betrachten (Funair Tandelflights, 06508489448 oder Air taxi 06769306102).

Für Schatzsucher

1944 stürzte ein B-24 Bomber über dem Schatzberg ab. Das diente als Inspiration für das Geocaching-Spiel „Silverstar“, bei dem es eine Tapferkeitsmedaille zu finden gilt (Start: Jausenstation Oberthalerhof; App unter „Geocaching.com“ für iOS, „c:geo“ für Android“). Handfesteres gibt es im Kaufhaus Messner in Brixlegg (Marktstraße 37): Spritzpistolen, Filzhüte, Pfannen, metallene Adler sind im Angebot – wie viele tausend Waren noch, weiß nicht einmal die Chefin. (hell)