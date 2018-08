„Wir kommen hierher wie Aliens“

Jeder, der während des Europäischen Forums länger als einen Tag in Alpbach war, kennt das Gefühl, sich in einer Blase zu befinden. Irgendwie weit weg vom sogenannten echten Leben, obwohl auf den Podien potenziell weltbewegende Dinge diskutiert werden. Weit weg vom echten Alpbach, obwohl man sich tagtäglich durch die Straßen des Dorfes bewegt. Insofern hat das Motto des diesjährigen Standing Committees durchaus etwas für sich: „Burst the Bubble“.

„Es geht um die Alpbachbubble, die wir alle sehr lieben – aber die wir auch gleichzeitig etwas durchbrechen wollen“, sagt Anna Puhr vom Club Alpbach Salzburg, der dieses Jahr das Rahmenprogramm der Initiativgruppen und Alumniclubs koordiniert. Das beginne damit, dass man eigentlich kaum Kontakt zur lokalen Bevölkerung habe. „Wir kommen für zweieinhalb Wochen hierher, so wie Aliens“, sagt die 26-Jährige, die nach ihrem Studium für das Außenministerium in Brüssel arbeitet und voriges Jahr erstmals als Stipendiatin dabei war. „Und man weiß überhaupt nicht, was im restlichen Jahr hier so passiert.“

Um eine Brücke zwischen den Alpbachern und den Forumsteilnehmern zu bauen, haben sich Puhr und ihre Kollegen vom Standing Committee daher überlegt, die lokalen Schulen einzubinden. Mit Schülern der Alpbacher Volksschule und der Mittelschule haben sie Workshops veranstaltet, deren Ergebnisse heute Abend bei einer Vernissage in der Volksschule gezeigt werden: einen zum Thema nachhaltige Entwicklung, ein Bezug zum diesjährigen Forumsthema. Und einen zweiten zum Thema Fotografie. „Die Kinder sollten die Gelegenheit haben, ihr Dorf aus ihrer Perspektive zu zeigen.“

Weniger divers als gedacht

Neben dem Forum als Blase innerhalb des Bergdorfs geht es auch um einen zweiten Aspekt, bei dem etwas zum Platzen gebracht werden sollte: um die Bubble der insgesamt rund 700 Stipendiaten im Vergleich zur Welt da draußen. Denn so divers, wie man manchmal glauben möchte, seien diese nicht: „Wir sind super international, aber die meisten von uns sind Europäer, weiß, Christen, heterosexuell, ohne Beeinträchtigungen, haben studiert oder studieren“, fasst Puhr eine Studie zusammen, die das Standing Committee durchgeführt hat.

„Wir wollen Bewusstsein dafür schaffen, aus welcher Perspektive wir bei den Seminaren und Veranstaltungen sprechen, aus welcher Perspektive wir all die Themen sehen“, sagt Puhr. Und dafür, dass es eben auch noch andere Sichtweisen gibt als die der Stipendiaten.

„Man kann das natürlich von Jahr zu Jahr auch in kleinen Schritten ändern“, sagt Anna Puhr. So seien etwa bereits Möglichkeiten für Flüchtlinge geschaffen worden, um auch sie nach Alpbach zu holen. Noch nicht umgesetzt ist die Idee, auch Stipendiaten nach Alpbach zu holen, die nicht studiert haben. „Unser Gedanke ist, dass man Non-Academics an Bord holen könnte. Schauen wir einmal, wie sich das weiterentwickelt.“ Ein Ziel wäre, dass zwischen jungen Menschen, die in der Berufswelt stehen und Menschen, die studieren oder Akademiker sind, ein Austausch stattfinden könne.

Kennenlernen in der Gondel

Ein Austausch soll auch bei einer anderen heutigen Veranstaltung des Standing Committees stattfinden – allerdings in der Gondel. Unter dem Titel „Strangers on a Gondola“ sind Stipendiaten, Forscher, Sponsoren, Sprecher eingeladen, in die Gondel aufs Wiedersberger Horn zu steigen – mit drei anderen Menschen, die sie zuvor nicht gekannt haben. Und damit auch wieder eine Blase platzen zu lassen.

Veranstaltungen: Heute, Mittwoch, lädt das Standing Committee von 12 bis 14 Uhr zu „Strangers on a Gondola – Begegnung am Berg“ in die Gondel auf das Wiedersberger Horn. Treffpunkt: Talstation. Ebenfalls heute, Mittwoch, werden bei einer Vernissage unter dem Titel „Give Alpbach a Face“ die Ergebnisse der Workshops mit den Alpbacher Volksschülern und Mittelschülern gezeigt. 16 bis 18 Uhr, Volksschule.