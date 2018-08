Fachhochschule in Lappland: Die spezielle arktische Kompetenz

Dicht besiedelt ist Lappland nicht – weniger als zwei Einwohner kommen auf einen Quadratkilometer. Gelegentlich muss man schon einige Zeit unterwegs sein, um zur nächsten Siedlung zu kommen. Tageslicht gibt es in der nördlichsten Provinz Finnlands im Sommer sehr viel, im Winter dafür sehr wenig – und extrem kalt wird es dann auch. Es herrschen Bedingungen, die man aus mitteleuropäischer Sicht gerne auch mal mit dem Attribut extrem versieht. Riitta Rissanen sieht all das allerdings positiv. „Arctic Competence“ sei das, was die Menschen hier haben.

„Was das genau ist, ist schwer zu sagen“, meint sie, „denn für uns hier ist das alles ganz normal“. Als Rektorin der University of Applied Sciences Lapland weiß sie aber natürlich, was die Menschen hier besonders gut können. Und genau diese Kompetenzen will sie auch gezielt fördern, weiterentwickeln und vermarkten. „Wir haben etwa Expertise bei Kälte.“ So würden viele Autohersteller neue Motoren in Lappland testen. An ihrer Fachhochschule mit Standorten in Rovaniemi, Kemi und Tornio arbeitet man dementsprechend auch mit der Wirtschaft in diesem Bereich verstärkt zusammen.