Persönliche Einladung zum Kuchen im Kindercafé

"Sommerfrische für Intellektuelle" - das bietet das Forum Alpbach alljährlich nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern. Beim Alpbach Lernprogramm werden Kinder zwischen sieben und 14 während des Forums drei Wochen lang täglich betreut. Hier treffen Kinder aus Alpbach und umliegenden Orten auf den Nachwuchs von Mitarbeitern und Vortragenden. Und den Kindern wird mehr geboten als nur Aufsicht: Jeden Tag kommen Speaker des Forums vorbei und tragen ihre Inhalte kindergerecht vor.

In den Workshops können sich die Kinder ausprobieren und spielend dazu lernen. "Auch wenn wir räumlich getrennt sind, geht es im Lernprogramm um die Durchmischung von Kindern und Teilnehmern", erzählt Nora aus dem Betreuerteam. Das Besondere: Die Kinder kommen mit den verschiedensten Themen, Sprachen und Kulturen in Kontakt. Kinder von Speakern sind oft aus anderen Ländern und auch manche Vortragende, die eingeladen werden, sprechen nur Englisch. Damit es auch die Jüngsten verstehen, dolmetschen dann entweder die Betreuer, oder die Älteren erklären es den Jüngeren. "So mischen sich die Sprachen und alle lernen dazu", sagt Nora. Das Forum Alpbach bedeutet für die Kinder, spielerisch zu lernen und viel Neues zu erfahren. Wie die Erwachsenen schätzen auch sie den internationalen Flair.



Kuchen für den guten Zweck

Damit die kleinsten Alpbach-Besucher auch einen Programmpunkt beisteuern können, gibt es heute Nachmittag in der Volksschule ein Kindercafé. Wer in den letzten Tagen im Dorf spazieren war, dürfte bereits eine handgeschriebene Einladung bekommen haben. "Für die Kinder ist es das Highlight, sie sind ganz euphorisch und sogar in ihrer Mittagspause los, um Flyer zu verteilen", erzählt Nora. Über 100 Flyer haben sie gezeichnet – und freuen sich darauf, möglichst viele Gäste zu empfangen.

Die Alpbacher Kinder backen mit ihren Eltern Kuchen, zusätzlich gehen alle Kinder – auch die von den Gästen – gemeinsam einkaufen und bereiten Obstsalat und weitere Snacks vor. Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen an ein Schulinternat in Guatemala, in dem Max, ein weiterer Betreuer, vier Monate lang gearbeitet hat. "Für arme Kinder", wie die Kinder im Lernprogramm selbst sagen. Besonders freuen sie sich aber vor allem darauf, mit den Erwachsenen einen schönen Nachmittag zu verbringen – und den Alpbach-Spirit zu leben.