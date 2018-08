Mit der Rodel durch die Lüfte rasen

Talfahrt als Höhenrausch

„Bügel nach vorne bedeutet Gas. Je weiter Sie ihn nach hinten ziehen, desto langsamer werden Sie.“ Noch ehe einem klar wird, dass er damit „Bremse“ meint, gibt der Mitarbeiter am Start der Rodel einen kräftigen Schubs und schon geht es los. „Viel Spaß“, ruft er noch hinterher, während die Rodel bereits in die erste Kurve einbiegt – natürlich viel zu langsam, weil man noch überhaupt kein Gefühl für die Geschwindigkeit hat und quasi mit angezogener Handbremse fährt.

Diese Vorsicht hält noch einige Kurven an, ehe man Spaß daran bekommt, auf längeren Geraden, wenn man sie so nennen kann, ordentlich zu beschleunigen. Ob die vom Betreiber versprochene Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h jemals erreicht wird, erscheint nicht besonders realistisch. Dafür hat man das Gefühl, dass die angegebenen 18 Meter an der höchsten Stelle etwas untertrieben sind. Wer an Höhenangst leidet, sollte wohl auf die klassischen Sommerrodelbahnen auf dem Boden ausweichen.

Andererseits würde einem dann ein beachtliches Naturerlebnis (die ein oder andere Fliege im Mund inklusive) entgehen – auf Augenhöhe mit Eichhörnchen durch den Wald zu brettern, ist nichts Alltägliches. Ob diese Erfahrung acht Euro wert ist, sei dahingestellt. Natürlich kann man für acht Euro auch ins Kino gehen. Aber bei einem schlechten Film hat man gleich den ganzen Abend in den Sand gesetzt. Wer sich mit dem „Lauser Sauser“ nicht anfreunden kann, hat es nach fünf, sechs Minuten hinter sich. (kb)

Die Panoramafahrt

Wer Alpbach sehen möchte, muss manchmal über das „Dorf der Denker“ hinauswachsen. Was das bedeuten soll? Aus der Gondel auf das Wiedersberger Horn sehen Kirche, Congress Centrum und die schmucken Bauernhäuser gleich noch einladender aus. Doch nur wer eine Reise wagt, hat bei der Rückkehr etwas zu erzählen – von Flora, von Fauna und von Rasantem. Also los! Knapp unter dem Gipfel wartet die „Lauser Sauser“-Rodelbahn. Schon gleitet man angegurtet in einem der bunten Schlitten auf der von Netzen gesäumten Stahlbahn durch den Wald. Die Bäume zischen vorbei – von Panorama keine Spur, dafür reichlich moderne Kunst in Grün- und Braunfacetten. (Der Fotobeweis wird später im Ziel zeigen, dass die persönliche Bestzeit bei 38,57 km/h gelegen hat).

Nach wenigen Sekunden ist das Hantieren mit dem Bremsstab so perfektioniert, dass die Rodel langsamer wird – die Konturen schärfer. Die Panoramafahrt hat begonnen – wer hat schon Eile auf einer Entdeckungstour? Zu sehen gibt es abgesehen von der nächsten Haarnadelkurve blühenden Klee, Glockenblumen und ein Dickicht aus Preisel- und Heidelbeersträuchern.

Auch das Gipfelkreuz taucht hinter den Baumwipfeln auf. Gäbe es noch Vogelgezwitscher zu hören, die Idylle wäre perfekt – stattdessen erklingt ein metallisches Klicken aus der Fotobox. Auch bei der Rückfahrt – per Lift werden Rodel und Insasse zum Ausgangspunkt zurückgezogen – bleibt die Tierwelt stumm. Die Landschaft hingegen wird farbintensiver: Auf den Sträuchern lassen sich rote und blauen Beeren erkennen – mit der Hand erreichen lassen sie sich nicht. Dafür ist es schon nötig, den Weg nach Alpbach als Wanderer anzutreten. (hell)

Nie ohne Nackenstarre

Es gibt nur eine Art, den „Lauser Sauser“ zu bewältigen: die schnellste. Wenn sich die Rodel aus den Angeln zu heben scheint (keine Sorge, entgleisen kann sie nicht), die Landschaft nur noch verschwommen an einem vorbeirauscht und sich ein Gefühl der Schwerelosigkeit einstellt, ist man auf dem richtigen Weg. Für optimale Geschwindigkeit gibt es ein einfaches Rezept: nicht bremsen.

Auf den Geraden ist das nicht schwer, dann flitzt man fröhlich dahin und lässt an den Stellen, an denen die Bahn die steilsten Senkungen macht, vergnügte Juchzer frei – man will schließlich auch die gemächlicheren Bergfreunde im näheren Umkreis an seinem Speed-Erlebnis teilhaben lassen.

In den Kurven wird es spannend, dann stellt sich Nackenstarre ein, während es unterm Hintern ordentlich rumpelt, aber da muss man durch, ein gerauntes „Woooaaahhh“ (man darf die akustische Komponente wirklich nicht unterschätzen!) hilft einem über die kleinsten Radien, bevor die Strecke wieder gerader wird. Zeit für mehr Beschleunigung! Man biegt sich in eine aerodynamische Haltung – und wenn sich die Wangenhaut wellt und man schon aus physikalischen Gründen gar nicht anders kann, als mit zu einem steifen Grinsen verzogener Miene gen Tal zu schießen, dann kann man sagen, dass man aus der acht Euro teuren Fahrt das möglichste herausgeholt hat. Zeit, das Bergpanorama zu genießen, hat man nachher eh: während man sich tiefenentspannt wieder hochziehen lässt. (kanu)