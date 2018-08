Neuer Schwung für die Forschung

Die Bundesregierung will nun also bei der Wissenschafts- und Forschungspolitik neu durchstarten – die Beschlüsse, die am Mittwoch im Ministerrat getroffen wurden, sind samt und sonders richtig und wichtig. Eine Exzellenzinitiative und ein Forschungsfinanzierungsgesetz waren ebenso schon längst überfällig wie der Startschuss für die Studienplatzorientierung, der schon zu Sommerbeginn erfolgt war.