Poolreinigung im Alpbacher Bällebad

Nicht in allen Lebenslagen sind die Stoikerweisheiten auf den schwarzen Bällen in „Les Thermes“ förderlich. „Ertrage es“, ist da etwa zu lesen – mit Glasscherben im Bällebad wollte man sich aber nicht abfinden. Nachdem sich ein Kind in die Hand geschnitten hatte, wurden Freiwillige am Mittwochnachmittag zur großen Putzaktion aufgerufen – andernfalls drohte die Schließung der Installation.

Zahlreiche Helfer fanden sich am Dach des Congress Centrums ein, um das Becken gemeinsam komplett zu leeren, wobei sich „Die Presse“-Liegestühle als wertvolle Hilfsmittel zum Aussieben der Bälle herausstellten – eventueller Unrat sollte schließlich nach vollzogener Reinigung nicht erneut im Becken landen. Die Bälle wurden in großen Plastiksäcken gesammelt, das Becken dann mit Pool-Staubsaugern gesäubert.

Eine einsame Socke

Eine ganz kleine Scherbe wurde tatsächlich gefunden, nebenbei wurden aber auch allerlei andere Fremdkörper geborgen – darunter Zigarettenstummel, Münzen, Feuerzeuge, Schmuck, Werbegeschenke bereits aus Alpbach abgezogener Firmen, einige Teilnehmerbadges und eine einsame Socke.

Diese hatte eine Stipendiatin bereits gesucht. Wie das Forum mitteilte, konnten die beiden mittlerweile wiedervereint werden. Ob der Stipendiatin bis dahin die Botschaften aus dem Bällebad Trost geboten haben? Sie gemahnen jedenfalls öfter dazu, Widrigkeiten hinzunehmen, als aktiv zu handeln: „Die Ereignisse so annehmen, wie sie eintreten“, steht auf einem Ball, „Bald wirst du alles vergessen haben“ auf einem anderen.“ Aber auch Dankbarkeit (für eine Glasscherbe?) ist geboten: „Liebe, was dir widerfährt“.

(kanu)