Die „Unbekannte“ vom Recyclinghof

Wie viel Müll verbrauchen Sie pro Tag? Wie viele Kaffeekapseln? Wie viel Papier? Und: Findet der Müll stets den korrekten Mistkübel, um sein unbrauchbares Dasein zu fristen? In Alpbach lautet die Antwort auf die letzte Frage: Ja. Zumindest, wenn es um die Ortsbewohner und ihren Kehricht geht. Dafür sorgt Renate Candlin. Die 50-Jährige koordiniert die Abläufe am Recyclinghof, lehrt in Schulen die Achtung der Umwelt – und sorgte dafür, dass Alpbach im November 2017 zur Klimabündnisgemeinde avanciert ist.

„Mein Weg zum Müll war verschlungen“, meint die zweifache Mutter. Aufgewachsen in Alpbach, zog es sie nach der Handelsschule erst nach Kanada, dann zurück nach Tirol. „Ich jobbte als Skilehrerin am Wiedersbergerhorn, arbeitete in Rattenberg in einer Glasbläserei, hielt Führungen auf Französisch.“ Bald ging es nach Australien, England, Asien und wieder Kanada, bevor es doch wieder Alpbach wurde. Drei Jahre lang werkte sie als Bauarbeiterin, dann in einem Fliesengeschäft und wieder auf der Skipiste, „wo ich einen Engländer kennenlernte“ – und ihn gleich zweimal heiratete: Einmal vor 16 Jahren, einmal vor acht Monaten, „beide Male in der Dorfkirche, beide Male nicht in Tracht“, sagt Candlin, sichtlich stolz auf den „Traditionsbruch“.

Strenge Müll-Regeln

In all der Zeit hatte sie zum Müll kein spezielles Verhältnis, „nur, dass er entsorgt gehört“. Die diesbezüglichen Regeln werden in Alpbach sehr streng ausgelegt. Seit 2016 sorgt dafür neben zwei weiteren Bauhofmitarbeitern auch Candlin selbst. Immer dienstags und donnerstags ist sie am Recyclinghof anzutreffen. „Am Samstag hat er zwar auch geöffnet, da werkt aber ein Kollege, der Traktor fahren kann, um den Müll in die übervollen Container zu drücken.“ Der größte Teil davon ist Restmüll. 261.340 Kilogramm kamen 2017 zustande. Dahinter folgen Verpackungen und Kartons (115.420 Kilogramm), Sperrmüll (111.960), Plastik (107.500), Buntglas (92.111) und Weißglas (54.590).

Wie aber lauten nun die Alpbacher‘schen Entsorgungsspielregeln? „Jeder, der hier gemeldet ist, bekommt zwei 70-Liter-Müllsäcke pro Jahr gratis, wer mehr braucht, muss sie bezahlen“, sagt Candlin. Wer andere, schwarze aus dem Supermarkt verwendet, bleibt auf ihnen sitzen. „Am Recyclinghof wird nur akzeptiert, was mit ,Gemeinde Alpbach‘ gebrandet ist. Auch die Müllabfuhr lässt alles ohne Schriftzug stehen.“

Bezahlt wird von jedem Alpbacher einmal jährlich eine Restmüll-, Grund- und eine Biomüllgebühr, „das inkludiert neben Lebensmittelabfällen auch Kunststoff, Metall und Glas. Für Holz, Bauschutt und Sperrmüll ist am Recyclinghof hingegen noch extra zu bezahlen.“

Gerade von letzterem gibt es im Herbst, wenn die Gästezimmer erneuert werden, reichlich. „Aber auch jetzt“, sagt Candlin, „aktuell wird viel um- und neu gebaut.“ So etwa in der „Waschkuchl“ – ursprünglich ein Schlachthaus, zuletzt eine Bar hinter dem Gasthaus „Jakober“, mittlerweile geschlossen. „Die steht seit längerem leer, jetzt wird alles rausgeworfen und demnächst sollen darin drei Apartments errichtet werden.“

Candlin selbst wohnt unterhalb der Hauptschule. Will sie ins Dorfzentrum, legt sie den wenige hundert Meter langen Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück – dabei stets präsent: ihre Schildkappe. „Die Leute kennen zwar meistens meinen Namen nicht, aber einige wissen immerhin schon, dass ,die mit der Kappe' die Klimaschutzbeauftragte ist“, sagt sie. Die dazugehörige Ausbildung absolvierte die Mutter einer 15- und eines 17-Jährigen im Vorjahr. Seither ist Alpbach Mitglied des Vereins „Klimabündnis Tirol“, der mehr als 1600 Gemeinden aus 20 Ländern in Europa mit Indigenen Organisationen des Amazonas-Regenwaldes verbindet. Ziel ist es, einen Beitrag zu einer „klimagerechten Welt“ zu leisten.

In Alpbach trägt das Vorhaben bisweilen noch wortwörtlich Kinderschuhe: „Im letzten Schuljahr habe ich die Volksschulen in Alpbach und Inneralpbach besucht und den Kindern gezeigt, wie man Müll trennt“, erzählt Candlin. „Wir haben den Recyclinghof besucht, wo die Kinder über die Unmengen Elektroschrott erstaunt waren, und eine Müllsammeltour durch den Ort gemacht.“ Eingesammelt wurde Etliches: Dosen, Taschentüchern, Glasscherben, Zigarettenstummel, Gassisackerln, Batterien, Schirme oder Handyhüllen.

Dorfquerung in 15 Minuten

„Ich setze darauf, dass die Kinder ihre Eltern erziehen“, verrät Candlin, die auch das Jäten, Schneiden, Zupfen und Gießen der Blumenbeete im Dorf zu ihren Aufgaben zählt, ihre Strategie. Teil davon ist die Einführung eines autofreien Tages. „Das wird einen Aufschrei geben“, ist sie sich sicher – und nicht minder entschlossen: „Die Alpbacher fahren die kürzesten Strecken mit dem Auto – und das mehrmals pro Tag, etwa vom Spar bis zur Volksschule und wieder zurück und dann nochmal zum Bäcker. Das muss wirklich nicht sein in einem Ort, den man in 15 Minuten zu Fuß durchqueren kann.“