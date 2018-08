Der Supergau am Klettersteig

Am Schluss ist man urplötzlich am Ziel angelangt. Nach einem Felsen, der vom letzten Regen noch etwas rutschig ist und einer letzten steilen Stelle, an der man ein bisschen ins Kämpfen kommen kann, steht man oben. Nach knapp zwei Stunden – angeschrieben ist der Klettersteig mit eineinhalb Stunden, für flotte Kraxler ist es eine Stunde. Und nachdem der Klettersteig am Reintalersee einen da und dort an seine Grenzen gebracht hat.

Während der nicht ganz leichte Einstieg (Schwierigkeitsgrad D) überraschend schnell bewältigt ist, macht die sogenannte Plattenrampe, auf die man nach dem ersten Viertel der Route trifft, einem nämlich ein bisschen zu schaffen. Obwohl die Stelle eigentlich als weniger schwierig eingestuft ist als der Start, nämlich mit Grad C.

Oha, ein kleiner Ruck

Nachdem man den glatten Felsen, an dem sich die Route da nach rechts oben zieht, bewältigt zu haben glaubt, tritt nämlich der Klettersteigsupergau ein: Ausgerechnet, als man sich den letzten Zentimeter nach oben drückt, nur ganz kurz, bevor es wieder flacher wird, macht es es einen kleinen Ruck – die beiden Karabiner des Kletter-steigsets hängen noch im vorigen Teilstück des Stahlseils. Der Kardinalfehler des Klettersteigs rächt sich sofort: Es gilt, genau die Stelle, die einen gerade so gequält hat, wieder hinunter zu steigen. Und dann, wenn man die zwei Karabiner ordnungsgemäß in das nächste Seilstück eingehängt hat, natürlich noch ein Mal hinauf.

Das ist dann der Moment, in dem man dem Kraxelpartner, der einen von ein paar Metern weiter oben coacht, die (natürlich nicht ganz ernst gemeinte) Frage zuruft, ob man nicht doch wieder umdrehen könne. Und das, obwohl man an der Abzweigung kurz vorher die leichtere Variante gewählt hat.

Auch diese Route, für die man sich nach dem ersten Drittel des Klettersteigs bei Kramsach – zwanzig Autominuten von Alpbach entfernt –, rechts hält, anstatt links abzuzweigen, ist aber keine leichte. Während sich auf der linken Seite ein extrem schwieriger, stark überhängender Sportklettersteig (Grad E) den Felsen hinaufzieht – nur für sehr Erfahrene geeignet, von denen an diesem Vormittag gleich mehrere hinaufkraxeln –, ist der Schwierigkeitsgrad der normalen Route als C/D angegeben. Wobei die (offiziell) schwierigste Stelle, an der es vertikal nach oben geht, gleich beim Einstieg wartet; den Kletterhelm sollte man hier übrigens schon aufgesetzt haben, auch Gurt und Klettersteigset legt man lieber schon weiter unten an.

Blick auf See, Inntal, Berge

Die kurze Strecke vom Parkplatz „Halbinsel“ neben der Bundesstraße am Reintalersee – der sich bei entsprechenden Temperaturen als Abschluss der Tour anbietet – bis zum Felsen ist jedenfalls ein großes Plus für den Steig. In 20 Minuten steil durch den Wald hinauf ist man schon am Einstieg. Der Abstieg nach dem Ziel (durch den Wald, teils über schottrige Stellen, inklusive Gemsensichtung) ist mit rund einer Stunde angeschrieben.

Zudem ist der Klettersteig, der auf die Initiative des Kramsacher Bergführers Thomas Nothdurfter errichtet wurde, modern und gut abgesichert – er wurde erst im Jahr 2014 eröffnet. Und der Steig gilt manchen wegen des Blicks auf den Reintalersee, auf das Inntal und auf zahlreiche Berge in der Ferne, sogar als einer der schönsten Klettersteige Tirols.

Wenn man sich denn vor dem Ziel traut, ab und zu einmal einen Blick in Richtung See zu werfen. Oder die Energie dafür übrig hat. Denn nach dem anfänglichen Malheur mit den vergessenen Karabinern konzentriert man sich lieber aufs Kraxeln statt auf die Aussicht. Wobei es nach und nach gelingt, doch ein bisschen durchzuatmen.

Das klappt nicht nur bei dem Bankerl, das nach etwas mehr als der Hälfte des Steigs eine Rastpause erlaubt, sondern auch dank des Kletterpartners, der mantraartig bei jeder Klammer, jedem Stahlstift im Fels wiederholt, dass das jetzt eine Gelegenheit zur Entspannung ist: beide Füße drauf, kurz innehalten, bis es wieder weitergeht. Ein Tipp, der seitdem schon einige Male zum Einsatz gekommen ist.

Auch der Vorfall mit den Karabinern hat sich übrigens eingebrannt. Ein derartiges Malheur ist seitdem nicht mehr passiert.