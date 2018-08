Ein kurzer Vorgeschmack auf den Herbst

„Ist das Wetter noch gut oder braucht man schon Winterschuhe?“, fragen die, die noch kommen. Denen sollte man raten, beim Packen jedenfalls mehrere Varianten einzuplanen, denn das Wochenende bringt einen Temperatursturz. „Die letzten Tage hatte es 27 bis 28 Grad, am Wochenende wird es nur noch um 14 Grad herum haben“, sagt Florian Purtscheller vom Wetterdienst Ubimet. Am kältesten soll es Montagfrüh werden – nämlich 4 bis 6 Grad. Von einem Wintereinbruch sei Alpbach aber weit entfernt. „Schneien wird es nicht, aber kräftig regnen – besonders Samstagnachmittag bis Sonntagfrüh.“

Die Schneefallgrenze soll bei etwa 1700 Metern liegen, in Alpbach mit einer Seehöhe von etwa 1000 Metern dürften Winterschuhe also vorerst nicht nötig sein. Aber: „Am Sonntagabend sieht man vielleicht den Schnee oben auf den Bergen glitzern, wenn die Wolken sich wieder auflösen.“

Warme Jacke

Was bedeutet das für die kommenden Tage? Nun, dass eine warme Jacke eher kein Fehler ist. So wie auch Schuhe, die mit Nässe zurechtkommen. Aber je nach Aufenthaltsdauer in Alpbach könnten auch wieder Sandalen und kurze Hosen interessant werden. „Denn nach dem Wochenende“, sagt Pfurtscheller, „setzt sich recht rasch wieder Hochdruckwetter durch.“

Spätestens am Dienstag soll es wieder sommerlich mit Temperaturen bis zu 25 Grad werden, am Mittwoch sogar noch wärmer. „Nach einem kurzen Vorgeschmack auf den Herbst kommt wieder der Spätsommer.“ Ob es zum Ende des Forums auch noch spätsommerlich warm ist, lasse sich noch nicht seriös prognostizieren.

Generell sei der heurige Sommer in Alpbach eher ungewöhnlich gewesen, meint der Meteorologe – „die Trockenheit der letzten Wochen ist sehr untypisch“. Normalerweise gebe es mehr Gewitter. Auch die Temperaturen seien noch ungewöhnlich hoch für die Jahreszeit. „Aber eigentlich ist das heute nicht mehr so selten, wie es das noch vor 15 Jahren gewesen wäre.“ (eko)