Österreichs einziges autonomes Auto

Abgesehen von den bunten Logos auf den Türen und der Motorhaube sieht der weiße Ford Mondeo Hybrid, der vor dem Congress Center Alpbach parkt, ziemlich normal aus. Beim genaueren Hinschauen entdeckt man zwar ungewöhnliche runde Aufbauten auf dem Autodach. Man sieht dem Fahrzeug aber dennoch nicht an, dass es sich um etwas ganz Besonderes handelt: Das Auto ist nichts weniger als der einzige autonom fahrende Pkw, der in Österreich zugelassen ist.

Gebaut vom Grazer Kompetenzzentrum „Virtual Vehicle“ in Kooperation mit Partnern aus Österreich und der ganzen Welt dient der Pkw als eine offene Forschungsplattform, in der alle nur denkbaren Komponenten von Roboter-Autos getestet werden können.

Testfahrer mit Lizenz

Für das Fahrzeug ist es kein Problem, zum Beispiel eine Autobahnfahrt selbsttätig zu absolvieren. Verfolgen kann man das auf einem großen Bildschirm über der Mittelkonsole. Dort wird in Echtzeit dargestellt, wie es seine Umgebung wahrnimmt: Man sieht alle Gegenstände, an denen das Auto vorbeifährt, bei den Bildern der anderer Verkehrsteilnehmer wird zusätzlich eingeblendet, wie schnell sie unterwegs sind, ob sie beschleunigen oder bremsen. Zu sehen sind weiters der Straßenverlauf oder die Fahrspuren auf der Autobahn, denen das Fahrzeug tunlichst zu folgen hat. Nur drei Fahrer haben die Lizenz, mit dem Testauto auf Österreichs Straßen im autonomen Modus unterwegs zu sein. Diese können auf mehrere Arten sofort eingreifen und das System „overrulen“, wenn ihnen die Reaktionen der Maschine irgendwie komisch vorkommen: Sie können jederzeit das Lenkrad oder die Bremse betätigen – überdies gibt es in der Mittelkonsole einen großen roten Not-Aus-Kopf.

Ein wesentlicher Teil des Innenlebens des autonomen Autos wird im Congress Centrum Alpbach gezeigt: In der von innoregio styria präsentierten Technologie-Ausstellung im Erwin-Schrödinger-Saal kann man die Funktionsweise der Sensoren bestaunen, mit denen sich das Roboter-Auto ein Bild von der Umgebung verschafft. Relativ unspektakulär sind dabei die Bilder, die der Radarsensor liefert. Dieser nutzt den bekannten Doppler-Effekt, man erkennt am Bildschirm schematisch, ob sich ein Gegenstand annähert oder entfernt. Wesentlich spektakulärer ist da der LIDAR-Sensor – ein 360-Grad-Messgerät, das per Laserstrahl zehn Mal in der Sekunde die komplette Umgebung abscannt und am Bildschirm ein getreuliches Bild des Umfelds des Autos wiedergibt. Ein ähnliches Gerät ist in die Frontpartie des Autos eingebaut: Es überprüft in einem engen Winkel, ob der Fahrweg in den nächsten 200 Metern frei ist.

Noch um einiges faszinierender ist ein nagelneues drittes High-tech-Gerät, das die sogenannte „Time of Flight“-Technologie nutzt: Dabei wird ein extrem kurzer Laserimpuls ausgesandt. Dann wird ermittelt, ob dieser Lichtstrahl an einem Gegenstand reflektiert wird – und wenn ja, wird aus der Zeit, die die Lichtteilchen zurück zum Messgerät brauchen, die Entfernung des jeweiligen Gegenstandes berechnet. Das Ergebnis wird dann in einem zweidimensionalen Bild am Monitor gezeigt, bei dem die Farbe der abgebildeten Gegenstände etwas über die Distanz aussagt.

Sensor-Fusion

Das Auto enthält noch einige Gustostückerl: Neben sechs HD-Videokameras finden sich im Sensornetzwerk auch noch zwei GPS-Sensoren, die die Position des Fahrzeugs auf zwei Zentimeter genau bestimmen.

Die Zusammenführung all dieser Sensoren bietet grundsätzlich ein umfassendes Bild der Umgebung des Fahrzeuges – sowohl der Verlauf der Straße als auch die anderen Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer werden erfasst, ebenso Fußgänger und Tiere, die die Fahrbahn queren.

Allerdings ist mit den Daten allein noch gar nichts gewonnen: Erst müssen sie verarbeitet werden – was bei einer täglich anfallenden Datenmenge von rund 20 Terabyte keine triviale Aufgabe ist. Im Kofferraum des autonomen Testautos finden sich etliche Computersysteme, die zuerst eine „Sensor-Fusion“ vornehmen und die Daten dann auswerten: Zunächst werden aus den Messdaten die relevanten Informationen herausgefiltert – vom Straßenverlauf über andere Verkehrsteilnehmer und deren Verhalten bis hin zu unerwarteten Hindernissen.

Auf dieser Basis werden die nächsten Schritte geplant, die das Auto durchführen sollte, um der geplanten Route zu folgen. Schließlich werden die Befehle zum Handeln gegeben: blinken, lenken, gasgeben oder bremsen.