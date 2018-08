Erinnerung: Europa auf acht Zetteln

Über eine Reise im Bus durch Europa erzählt ein Text, der auf buntem Papier an der einstigen „Waschkuchl“ hängt. Über den Moment, als jemand in der U-Bahn wahrnahm, wie multikulturell Europa ist, ein anderer bei der Bushaltestelle. Und auf einem Zettel in der Hauptschule geht es um den Moment, als eine türkische Schülerin realisierte, dass nicht alle Deutschen blond sind.

Die meisten dürften den einen oder anderen dieser Zettel im Dorf schon bemerkt haben. Sie sind das Produkt eines Seminars, für das sich Studenten unter Anleitung der Hamburger Kunstvermittler Matthias Anton und Julia Münz mit „European Citizenship“ befasst haben. Eines von insgesamt vier Formaten, das sie dabei entwickelt haben, sind eben die Erinnerungen, die sie auf den Zetteln teilen. „Was sind für mich europäische Werte?“, dem Thema komme man auf diese Art und Weise nahe, ohne es stundenlang erklären zu müssen, sagen Anton und Münz.

Mit den Texten – die übrigens immer an Orten sind, die irgendeinen Bezug haben – entstehe so auch eine Art „Gedankenweg“ durchs Dorf. (beba)