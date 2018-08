Wie monokulturell darf das Internet sein?

Es war einmal in den 90er Jahren, als man dachte, dass mit dem Internet ein neuer Pluralismus ausbrechen würde. Doch wie das so ist mit vielen Dingen, kam es dann doch ein bisschen anders. Das Internet wurde mobil, wird längst kommerziell genutzt – und wird von einigen wenigen großen Firmen dominiert. Genau das ist der Punkt, an dem eine Breakout Session in der Hauptschule heute ansetzt: „Gesellschaftliche Konsequenzen digitaler Monokulturen“ ist der Titel der Veranstaltung.

„Auf der einen Seite gibt es die, die diese Riesen als Gefahr sehen, weil neben ihnen wenig ernsthafter Wettbewerb besteht“, sagt Digitalexpertin Ingrid Brodnig, die die heutige Session moderiert. Auf der anderen Seite argumentieren diese großen Firmen wie Google, Facebook, Apple oder Amazon dann damit, dass der Erfolg momentan groß wirke, aber dass die Konkurrenz nur einen Mausklick entfernt sei. „Die verweisen auf Microsoft, die vor 15 Jahren als Quasi-Monopol galten, doch seither viel von der damaligen Marktmacht eingebüßt haben.“

Die aktuellen Debatten rund um die großen Internetkonzerne drehen sich unter anderem um Themen wie Netzneutralität, also ob alle im Internet die gleichen Bedingungen haben sollen. Aber auch um das Thema Infrastruktur – denn hier klagen manche Unternehmen, dass sie stärker reguliert werden als Webdienste. „Die Telekombetreiber sind verpflichtet, dass ihre Kunden immer Zugang zum Notruf haben müssen – egal, ob die Kunden gerade in ihrem Netz sind“, sagt Brodnig. Ein Dienst wie Whatsapp, der die gleiche Infrastruktur nutzt, habe diese Verpflichtung nicht.

Ungleiche Bedingungen

Klar, dass es hier eine Debatte über ungleiche Bedingungen gibt – und die findet sich auch in den Personen auf dem Podium wider. Mit Semjon Rens hat man einen Vertreter von Facebook dabei, der unter anderem auf Johannes Gungl von der Telekomregulierungsbehörde RTR trifft. Die Marktmacht großer Internetkonzerne ist auch ein Thema von Ursula Pachl, die den europäischen Verbraucherschutzverband Beuc vertritt. Gerade in jüngster Zeit gab es ja von EU-Seite starke Signale, die großen Player stärker zu regulieren – zuletzt etwa mit der Rekordstrafe von 4,3 Mrd. Euro für Google wegen Missbrauchs der Marktmacht.

Es muss aber gar nicht unbedingt das Wettbewerbsrecht sein, das Internetkonzerne in die Knie zwingt – manchmal stecken auch eigene Fehler dahinter. „Facebook leidet etwa seit dem US-Wahlkampf 2016 darunter, dass über den Dienst Fake News verbreitet werden“, meint Brodnig. Das hätte man lange ignoriert – nun unternehme man etwas dagegen. „Es geht für sie jetzt um die Frage, ob sie wieder ein vertrauenswürdiges Image bekommen.“