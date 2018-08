Die Cyborgs sind unter uns - Tendenz steigend

Die Presse: Woher rührt der Reiz, Menschen zu „maschinisieren“?



Gerfried Stocker: Schon in der griechischen Mythologie ließ der Gott Hephaistos in seiner Werkstatt Roboter arbeiten, die wie Menschen aussahen. Der Mensch war immer fasziniert von der Schöpfung, wollte und will selbst Schöpfer werden. Die Landwirtschaft ist so entstanden, später Maschinen. Heute nehmen wir Kurs auf den spannendsten und gefährlichsten Bereich: die Verbesserung des menschlichen Körpers, des Menschen an sich – die Schaffung des Cyborgs.



Für Philosoph Walther Christoph Zimmerli sind schon Brillenträger Cyborgs.