Gärtner im „schönsten Blumendorf Europas“

Es sind zahlreiche Superlative, die Alpbach für sich beanspruchen darf. Im Jahr 1983 wurde die Gemeinde bei einem Fernsehwettbewerb des ORF zum „schönsten Dorf“ der Republik gekürt. Und im August 1993 ging Alpbach als Sieger aus dem Blumenschmuckwettbewerb der „Entente Florale“ hervor und darf sich seither „schönstes Blumendorf Europas“ nennen.

Auf beide Titel werden Eintreffende gleich bei der Ortseinfahrt per Tafel – umrahmt von Blumen und Apfelbaumzweigen – hingewiesen. Sie passiert auch Michael Schiessling, wenn er mit seinem Transporter ins Dorf kommt. Doch er ist zu bescheiden, um zu sagen, dass seine Familie, allen voran sein heute 98 Jahre alter Großvater, zum Erhalt der Ehrungen beigetragen hat. „Wir sind seit der Nachkriegszeit die Gärtnerei, die sich um Alpbach kümmert“, sagt der 36-Jährige stattdessen. Freilich gebe es auch andere Anbieter, aber „der Großteil der Pflanzen, die hier in Beeten, Trögen oder Töpfen wachsen, stammt von uns“.

4000 Quadratmeter unter Glas

Uns, damit meint der Florist sich, seine Eltern, 15 Mitarbeiter und seinen Großvater, der nach wie vor täglich in der Gärtnerei in Brixlegg nach dem Rechten sieht. „Der Betrieb ist nun in dritter Generation in Familienhand“, erzählt der Vater eines Zweijährigen. Mit den Jahren ist er, wie die dort kultivierten Pflanzen, gewachsen. „Anfangs war es ein kleines Geschäft, ein paar Beete daneben, heute wachsen unsere Pflanzen auf knapp 4000 Quadratmetern unter Glas heran.“

Den typischen Arbeitstag gibt es dabei nicht. „Erst vor wenigen Tagen mussten wir etwa einige Trauerkränze machen“, erzählt Schiessling. Dutzende Lilien, Nelken, Rosen und Sonnenblumen, fanden sich auf den Gestecken, die einen Durchmesser von gut einen Meter haben. „Die Sonnenblumen und die Lilien sind sogar unsere eigenen Blumen“, sagt der Chef-Gärtner. Gemeint ist: „Wir kaufen sie nicht, wir kultivieren sie selbst.“ Und nicht nur sie: Auch Zinnien und Dahlien werden unter den Gewächshäusern selbst herangezogen. „Bei den Balkonblumen liegt der Anteil der Eigenproduktion sogar bei 99 Prozent.“

Nicht nur letztere erfreuen sich in Alpbach großer Beliebtheit: Pro Jahr gibt die Gemeinde etwa 8000 Euro für die Dorfbepflanzung aus, das entspricht rund 2000 Stück verschiedener Pflanzen, plus Spezialerde und gut 50 Stunden Arbeitszeit, die nötig sind, um dem Ort sein blumiges Antlitz zu verleihen. In anderen Worten: rote und weiße (seltener rosa) stehende und hängende Geranien – „bei uns sagt man auch Balkonprinz“, sagt Schiessling.

Warum das so ist? „Die Leute legen wahnsinnig viel Wert auf Tradition“, meint der Florist. Und die ist in Alpbach bekanntlich sogar in der örtlichen Bauordnung verankert. Auf Initiative von Alfons Moser, der dem Dorf von 1945 bis 1979 als Bürgermeister vorstand, beschloss der Gemeinderat im Jahre 1953 strikte Regelungen: Das Parterre jedes Haues ist aus Mauerwerk, das ab dem ersten Stock durch Holz bzw. eine Holzverkleidung abgelöst wird. Die Bauhöhe ist genormt, ebenso die Fenstergröße und die Dachschräge. Weiters vorgesehen: ein „Alpbacher Balkon“ – mit entsprechendem Blumenschmuck. „Als erster folgte der Böglerhof den Vorgaben und beblümte seine Fenstertröge und Balkone“, sagt Schiessling. „Das Hotel ,Alpbacherhof' war der erste Betrieb, der sich für den ,Balkonprinzen' entschieden hat.“

Mittlerweile ist auch das Alpbacher Wappen (eine silberne Welle auf grünem Hintergrund) in floraler Variante zu finden – und zwar am Fuße der Pfarrkirche. „Den Rahmen bilden Hauswurzen, den angedeuteten Alp-Bach Sukkulenten und die grüne Grundfläche ergeben Alternathera alias Papageienblatt“, zählt Schiessling auf. Ringsum finden sich außerdem gelbe Husarenköpfe, orange Ringelblumen und rote Sunpatiens. Gesetzt werden die Wappenpflanzen, wie auch die „Balkonprinzen“ im Mai, nach den Eisheiligen. Gepflegt werden sie in der Folge allerdings nicht mehr von Schiessling und seinen Mitarbeitern, sondern von Renate Candlin, der Klimaschutzbeauftragten des Dorfes.

Futter für die Bienen

Sie war es auch, die Schiessling auf eine neue Idee brachte. „Erstmals haben wir Insektenfutterpflanzen an drei Stellen des Dorfes gesetzt.“ Auf dem kleinen Platz beim Brunnen neben der Kirche findet sich ein Beet, das zweite bei der Busumkehrstelle, das dritte unterhalb des Congress Centers. Bei den „Bienensträuchern“ handelt es sich um diverse Salbeiarten, Cosmea, Malven, Tagetes, Ysop sowie die „Spinnenblume“ Cleome. Ob Schiesslings Lieblingsblume darunter ist? „Die wechselt ständig.“ Eines aber bleibt: „Das Wichtigste ist die Liebe zu den Pflanzen, ohne die wächst nichts.“