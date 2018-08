Ayad Akhtar: „Ihr seid noch auf der Flucht“

In seinem typischen, schlampig zugeknöpften Flanellhemd sitzt Ayad Akhtar auf der Terrasse des Alpbacherhofs. Der US-Schriftsteller und Pulitzer-Preisträger, der in seinen Theaterstücken nicht nur, aber einiges über die amerikanisch-muslimische Identität geschrieben hat, hasst es, missverstanden zu werden. Das hat er schon in seinem Gespräch mit Martin Kušej im Rahmen der Alpbacher „Begegnungen“ gesagt. Auch jetzt ist ihm der Unmut anzumerken, wenn er das Gefühl hat, dass seine Gedanken und Analysen nicht oder falsch ankommen. „Fragen Sie mich das im Ernst?“, sagt er dann, oder: „Ihre Frage weist genau auf das Problem hin.“