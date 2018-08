Wie Europa im „unerbittlichen“ Wettbewerb bestehen will

Die Arbeit am nächsten EU-Forschungsrahmenprogramm („Horizon Europe“) geht zügig voran. Der im Juni von der Europäischen Kommission präsentierte Vorschlag sei bei den EU-Mitgliedsstaaten weitgehend auf Zustimmung gestoßen, sagte der stellvertretende Generaldirektor für Forschung und Innovation, Wolfgang Burtscher, am Freitag am Rand der Technologiegespräche. Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, der unter der laufenden österreichischen EU-Ratspräsidentschaft den Verhandlungen der Mitgliedsstaaten vorsteht, zeigte sich optimistisch, dass eine Einigung gelingen werde – auch wenn es es derzeit noch mehrere Meinungen gebe. „Wir sind auf einem Klärungsweg“, sagte er. Er strebt eine grundsätzliche Einigung noch im zweiten Halbjahr an.

Das endgültige Budget ist damit aber noch nicht klar: Vorgesehen ist ein Umfang von rund 100 Mrd. Euro für die Jahre 2021 bis 2027 – das sind um rund 20 Mrd. mehr als im laufenden Programm (2014–2020). In Österreich wurde zuletzt immer wieder – u. a. von Forschungsratschef Hannes Androsch – gefordert, dass das Budget auf 160 Mrd. Euro aufgestockt werden solle. „Je mehr, desto besser“, kommentierte Burtscher. Er wies allerdings darauf hin, dass manche Staaten, unter ihnen Österreich, keine höheren Beiträge zum EU-Haushalt leisten wollten.

Unklare Folgen des Brexit

„Horizon Europe“ ist unabhängig davon das größte Forschungsprogramm der Welt. Es sei eine Antwort auf die globale Situation: „Wir stehen in einem rasanten und unerbittlichen Wettbewerb“, so Burtscher. Europa soll durch die drei Säulen des Rahmenprogramms gestärkt werden. In der ersten Säule sind rund 25 Mrd. Euro für Förderungen der Grundlagenforschung über den European Research Council (ERC) vorgesehen. Säule zwei umfasst 52 Mrd. Euro für fünf übergeordneten Themen, die globale Herausforderungen betreffen: Gesundheit, (zivile) Sicherheit/Inklusion, Digitalisierung/Industrie, Klima/Energie/Mobilität und Lebensmittel/natürliche Ressourcen. Und in der Säule drei soll ein European Innovation Council (EIC) die Umsetzung interessanter Forschungsergebnisse in „bahnbrechende marktschaffende Innovationen“ erleichtern. Das umfasst eine „Pathfinder-Funktion“ (Finden von interessanten Forschungsergebnissen) und eine „Accelerator-Funktion“ (Risikokapital für Start-ups).

Welche Auswirkungen der Brexit auf die Forschung haben werde, sei derzeit noch nicht abschätzbar, so Burtscher. Es habe noch keine Gespräche über die Zukunft gegeben – diese seien erst nach einem Austrittsvertrag möglich. In den Vorschlägen zum EU-Rahmenprogramm wurde allerdings für die Möglichkeit einer Assoziierung Großbritanniens vorgesorgt.

Exzellenzoptionen bis 2019

Faßmann präzisierte am Freitag auch einige der am Mittwoch im Ministerrat beschlossenen Vorhaben im FTI-Paket. Für die geplante Exzellenzstrategie erstellt eine Arbeitsgruppe, in der der Forschungsrat, der Wissenschaftsrat und der FWF vertreten sind, bis zu einem FTI-Gipfel im Jahr 2019 mehrere Optionen. Die Politik werde dabei keine Themen vorgeben, die Themen sollten sich im Lauf der Zeit auch ändern können, so der Minister. Mit welchem Budget die Initiative dotiert wird, werde man dann sehen. Faßmann: „Money follows concept.“