Der extravagante Tanz der Ausgegrenzten

„Fünf, sechs, sieben, acht“, zählt Karin Cheng – und los geht es: Ein gutes Dutzend Menschen auf dem Platz vor dem Hallenbad bewegt die Arme, im Hintergrund ist leiser House zu hören. Sie strecken die Arme zur Seite, nach vor, legen sie ums Gesicht, streng linear und gerne im rechten Winkel. Dass die Posen, die die Tänzerinnen und Tänzer aneinanderreihen, an gewisse Wandmalereien erinnern, ist nicht unbeabsichtigt. „Die Muster beim Voguing sind sehr oft von ägyptischen Hieroglyphen inspiriert“, erklärt Katrin Blantar (36).

Eine zentrale Inspiration für den Tanzstil, der ab den 1970er Jahren in der afro- und lateinamerikanischen homosexuellen Subkultur New Yorks entstanden ist, sind aber – neben Elementen aus der Kampfkunst und der Akrobatik – Posen und Körperhaltungen von Models, wie sie in Fashionmagazinen wie der Vogue zu sehen sind – daher der Name. Voguing – das mit Madonnas Single „Vogue“ im Jahr 1990 ins Rampenlicht gerückt wurde, Kritik an illegitimer Aneignung inklusive – ist allerdings weit mehr als nur ein extravaganter, oft hyperfemininer Tanzstil, bei dem sich Menschen zu (meist) Disco- und Housemusik in Posen werfen. Es wird viel mit Geschlechteridentitäten gespielt – Stichwort übertrieben weiblich – aber durchaus auch in einem ernsten Sinne.

„Es ist Empowerment“

„Das Voguing ist aus der Ausgrenzung heraus entstanden“, erklärt Blantar, Tänzerin und Anthropologin, die erstmals vor einigen Jahren in einem Club in New York darauf gestoßen ist. „Mich hat das sofort fasziniert“, sagt sie. Die Intensität und die Geschichten, die dadurch erzählt werden, ganz ohne Worte.“ Oft geht es dabei implizit auch um den Kampf von Personen, die wegen ihrer sexuellen Identität – und oft gleichzeitig auch wegen ihrer ethnischen Herkunft – ausgegrenzt werden. Eingebettet in die sogenannte Ballroomszene, in der die Community bei Wettbewerben gegeneinander antritt – in Kategorien wie Tanz, Mode oder dem Vortäuschen von (heterosexuellen) Identitäten, für viele eine tägliche Notwendigkeit – handelt es sich beim Voguing eigentlich um eine Ausdrucksform, die das Selbstbewusstsein stärken soll. „Es ist Empowerment“, sagt Blantar. „Es geht darum, sich eine Welt zu schaffen, in der man sich genau so präsentieren kann, wie man will.“



Cheng (28) organisiert zum Beispiel in Wien eine eigene Tanzgruppe für Flüchtlinge, die wegen ihrer sexuellen Identität ihr Land verlassen mussten. „Diese Menschen kommen oft aus Ländern, wo ihr Leben bedroht ist, wenn sie das ausleben.“

„Das ist keine Eitelkeit“

Auch für jene, die nicht einer solchen Community angehören, könne Voguing bereichernd sein, sagt Blantar. Denn grundsätzlich gehe es um Akzeptanz. Es sei eine schöne Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, der eigenen Identität. „Es geht um das Zelebrieren der eigenen Schönheit. Dass das relativ ist, dass jeder schön sein kann. Und dass das nicht zu verwechseln ist mit Eitelkeit.“

