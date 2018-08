„My Europe – My Story“: Geschichten erzählen, die begeistern

Einen positiven Diskurs führen und andere mit der Begeisterung für die eigene Leidenschaft anstecken – das ist das Ziel des heutigen Storytelling-Workshops „My Europe – My Story“ um 13.30 Uhr in der Hauptschule, den das Forum Alpbach und das Forum Alpbach Network gemeinsam mit dem Europäischen Parlament hosten. Stipendiaten haben die Gelegenheit, von acht internationalen Experten aus den Bereichen Politik, Journalismus und Wirtschaft zu lernen und gemeinsam mit diesen an ihren eigenen Geschichten zu arbeiten. „Dabei geht es weniger darum zu argumentieren oder reine Fakten anzubringen, sondern darum, eine Geschichte, die dich selbst begeistert, so zu erzählen, dass sie auch bei deinem Gegenüber hängen bleibt“, meint Benjamin Monsorno, der mit Lisa Charlotte Sonnberger, beide im Vorstand des Forum Alpbach Network, den Workshop organisiert. „Ziel ist es, eine positive Emotion zu vermitteln.“



Thema kann alles sein, was die Teilnehmer begeistert. Sei es, das Forum Alpbach und das hier Gelernte nach außen zu tragen, Politik oder der Klimawandel. Die Hauptintention sei, sich im politischen Diskurs nationalistischen und populistischen Tendenzen entgegenstellen zu können, erzählt Sonnberger. Auch die kommende EU-Wahl 2019 sei ein Anlass, um individuelle Geschichten über Europa zu erzählen. „Besonders beim Thema Europa sind wir davon überzeugt, dass ein Gespräch schon viel bewirken kann. Der Diskurs schafft Bewusstsein, und wir wollen uns als Stimme Europas präsentieren.“ (brun)