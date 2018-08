Ein Orang-Utan im Salon, Geschichten über starke Frauen und viel Europa

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer konnte sich entscheiden. Er schwankte zwischen dem aktuellen Stephan-Schulmeister-Buch „Der Weg zur Prosperität“ und „Wie eine Träne im Ozean“ von Manès Sperber – und entschied sich für den österreichisch-französischen Schriftsteller. Das Buch begleite ihn seit 50 Jahren, weil es die individuelle Tragödie autoritärer Systeme darstelle und viel über Mitteleuropa erzähle, sagt er. Er ist nicht der einzige, der ein Buch mit Europa-Bezug wählte. „Welche Bücher haben Sie in letzter Zeit inspiriert?“, wurden die Sprecher des EFA heuer gefragt. Ihre Empfehlungen sind in der Freihandbibliothek im Congress Centrum zu finden. Eine breite Palette an Geschichten, viele mit politischem, europäischem Hintergrund. So inspirierte EFA-Vizepräsident Caspar Einem „Guten Morgen Abendland“ von Bernd Ulrich.

Der Leiter der „Zeit“-Politik-Redaktion habe in den zahllosen nationalen Krisen immer mit Verstand nach Ursachen und Zusammenhängen gefragt. Der designierte Burg-Chef Martin Kušej fand wiederum Gefallen an der Lost-Places-Fotografie. In von Menschen verlassenen Orten hat Henk van Rensbergen Tiere platziert (etwa einen Orang-Utan in einem verfallenen Salon) und fotografiert. Eine „Verrückung“ der Normalität sei das – und ein Buch, das das Herz eines Theatermachers höher schlagen lasse. Kabarettist Hosea Ratschiller empfiehlt „Florenz und Bagdad“ über die Entwicklung der Zentralperspektive und damit den westlichen Blick. „Am Vorabend der Remilitarisierung Europas eine lohnende Lektüre.“ Monika Mörth, Geschäftsführerin des Umweltbundesamts, wählte „Unerschrocken“, Geschichten über Frauen, die sich nicht abhalten lassen.

