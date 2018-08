Ungefilterte Gedanken in Alpbach: Von fad bis umwerfend

„Ist das gemein, wenn ich schreib, dass das alles manchmal ein bisserl fad ist?“, fragt eine Studentin vor dem Congress Centrum. Sie ist gerade dabei, einen Zettel auszufüllen, auf dem bereits ein Satzanfang steht: „Meine unpopulärste Meinung ist . . .“ In ihrem Fall eben wohl, dass das Forum nicht immer so spannend ist. Schreiben darf, ja soll sie ihre Meinung sogar, sagt Marius Valente, der mit seiner Kollegin Leona Palantöken neben einem Wägelchen steht, rund um das einige Zettel flattern.

Sie sind zwei von insgesamt fünf Architekturstudenten der TU Wien, die als Kunststipendiaten auf dem Forum sind. Und sich dafür das Projekt #spreadingEFA ausgedacht haben. „Wir haben uns überlegt, dass am interessantesten doch die Gedanken sind, die sich die Stipendiaten und die Forumsgäste nicht zu sagen trauen“, erklärt Valente. „Und das wollen wir ein bisschen rausholen.“ Dafür gibt es nun die Installation mit den Zetteln, auf denen nicht nur nach der unpopulärsten Meinung gefragt wird. Mögliche Fragen sind auch, worüber man wirklich sprechen sollte, was man einfach nicht aus seinem Kopf bekommt, was an diesem Tag die größte Lüge war.

Wer seine Meinung sagt, wird dafür belohnt: Er lässt damit nämlich eine Rose von Jericho aufblühen. „Die resilienteste Pflanze der Welt“, sagt Valente. Wie das funktioniert? Man hängt den Zettel mit seinen Gedanken per Karabiner an eine der Schnüre auf der Installation. Dann hisst man ihn wie eine Fahne – was Christian Masser zumindest dieses Mal mit einer Fanfare auf der Trompete begleitet. Und löst damit die Bewässerung aus. „Und wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man dann zuschauen, wie diese Pflanze in der nächsten halben, dreiviertel Stunde zu blühen beginnt“, sagt Valente.

„Was ist los mit euch?!?“

Einige der insgesamt 18 Wüstenrosen, die auf dem Wägelchen von #spreadingEFA liegen, hat bereits jemand mit seinen Gedanken aufblühen lassen. Seit sie die Installation Anfang der Woche aufgestellt haben – in den ersten Tagen stand sie bei der Hauptschule, seit gestern vor dem Congress Centrum –, hätten schon ungefähr 60 Menschen einen der glühbirnenförmigen Zettel ausgefüllt, sagen die Architekturstudenten.

„Tu nicht so, als hättest du noch nie darüber nachgedacht . . . dass in deinem Kopf nicht genug Platz für die ganzen Informationen ist, die du hier bekommst“, steht etwa auf einem Zettel. „Meine unpopulärste Meinung ist . . ., dass wir alle Autos auf dem Planeten zerstören sollten – die schlechteste Erfindung der menschlichen Geschichte.“ Oder, ein anderer unpopulärer Gedanke: „. . . dass die Leute in Alpbach sich immer formeller kleiden. Burschen und Mädels, was ist los mit euch?!? Wir sind in Alpbach, in den Bergen!“ Gleich daneben ein Gedanke in aller Kürze: „Worüber wir wirklich sprechen sollten . . . Korruption.“

Wie der Hashtag schon vermuten lässt, werden die Zettel nicht nur um die Installation aufgehängt – sondern auch ins Netz gestellt. „Wir sammeln sie jeden Tag ein und fotografieren sie“, sagt Valente. „Dann veröffentlichen wir sie unter @spreadingefa auf Instagram. Da sieht man ungefiltert die Gedanken der Leute in Alpbach.“ Da können übrigens auch Liebesgeständnisse dabei sein. „Mein geheimer Schwarm . . .“ ist nämlich auch einer der Satzanfänge. „Jeder in Alpbach“, hat dazu jemand geschrieben: „Wie gibt es das, dass jeder hier einfach umwerfend ist?“

[OQ3AK]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)