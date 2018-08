Führung ist nach wie vor männlich

Nein, es ist kein Klischee. „Frauen trauen sich in den freien Berufen weniger zu“, sagt Elisabeth Lovrek, Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (OGH). „Sie sorgen sich, den Ansprüchen gerecht zu werden.“ Das hänge mit dem Rollenverständnis zusammen: Frauen sorgt die Mehrfachbelastung von Beruf und Familie. Das, sagt Lovrek, sei ein ungelöstes gesellschaftspolitisches Problem – und wird heute (18 Uhr, Schrödinger-Saal) unter dem Titel „Gleichstellungen in Rechtsberufen“ diskutiert.

Genau diese Gründe seien dafür mitverantwortlich, dass bei Rechtsanwälten und Notaren die Männer klar in der Überzahl sind. Allerdings: Sowohl Notariats- als auch Rechtsanwaltskammer registrieren bei den Berufsanwärtern beinahe schon einen Gleichstand zwischen den Geschlechtern.

Gleichstellung ist eben eine Frage der Zeit, so auch bei den Richtern und Staatsanwälten. Die erste Rechtsanwältin wurde 1929 eingetragen, die erste Richterin hingegen wurde erst 1947 ernannt: Noch in den 1930er Jahren hatte die Richtervereinigung nachdrücklich davor gewarnt, Frauen für das Richteramt zuzulassen.

In den vergangenen 40 Jahren kam die Kehrtwende. Heute sind deutlich mehr als die Hälfte der Positionen bei Gerichten und bei der Staatsanwaltschaft mit Frauen besetzt. Der Trend hält an: Zwei Drittel der Richteramtsanwärter sind weiblich. In den Instanzen und den Höchstgerichten allerdings zeigt sich ein anderes Bild: Beim OGH beträgt der Frauenanteil nur knapp 35 Prozent.

Es geht auch ohne Quote

Immerhin, sagt Lovrek, rücken mehr Frauen in Führungspositionen: 2016 wurde erstmals eine Präsidentin eines Oberlandesgerichts ernannt, bis vor kurzem waren zwei (von vier) Leitern von Oberstaatsanwaltschaften weiblich, zwei von drei Höchstgerichten haben eine Präsidentin, beim OGH gibt es neben Lovrek als Präsidentin noch eine Vizepräsidentin. „Ursache dafür ist unter anderem das Bundesgleichbehandlungsgesetz“, sagt sie. Das kenne zwar keine Quote, was sie für richtig halte, aber sehe vor, dass bei gleicher Eignung Frauen zu bevorzugen sind.

Dennoch sind Frauen für ihren Geschmack zu zurückhaltend, wenn es um Führungsfunktionen geht. Sie beobachte, dass Frauen oft ermuntert werden müssen, sich zu bewerben, während Männer – manchmal unabhängig von ihrer Qualifizierung – nach dem Motto „go for it“ agieren.

Wenn sich Frauen und Männer in dieser Hinsicht unterscheiden, urteilen sie dann auch unterschiedlich? „Ich glaube“, sagt Lovrek, „dass es vielleicht in der Verhandlungsführung Unterschiede gibt.“ Nicht aber in den Urteilen. Da würden Richterinnen und Richter zu denselben Ergebnissen gelangen. Und das gelte auch – allen Klischees zum Trotz – für Scheidungsverfahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.08.2018)