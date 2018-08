Lügenpresse, Flüchtlingswelle & Co: Wie man die Sprache entgiftet

„Das ist sicher ein Transparent von der Jungen ÖVP.“ Die ersten Reaktionen auf das Transparent am Balkon schräg gegenüber vom Jakober gingen in diese Richtung. „A Europe that protects“, der Slogan der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, ließ das auch vermuten. Allein, Alpbachveteranen wissen, dass das das Haus der IG Wien ist – und dass da wohl etwas nachkommen würde. Tatsächlich wurde der Slogan Montagvormittag geändert – „A Europe that connects“ war dann zu lesen.

„Der Hintergrund ist die toxische Sprache, in der heute über die Zukunft der EU gesprochen wird“, sagt Hannah Zach, Präsidentin der IG Wien. „Und das ist auch unsere Zukunft.“ #detoxyourspeech ist dann auch der Slogan, mit dem 12 Mitglieder der IG die Sprache entgiften wollen. Neben dem Transparent versuchen sie dies auch mit Flyern – „Lügenpresse“, „Flüchtlingswelle“, „Wirtschaftsflüchtling“ oder „Islamisierung“ ist auf den Zetteln zu lesen, die im gesamten Ort affichiert wurden. „Solche Begriffe werden von der Politik gezielt verwendet“, sagt Stipendiatin Elisabeth Lechner. Mit den Flyern will man das aufzeigen. „Wobei es uns bewusst ist, dass wir hier in Alpbach in einer Bubble sind.“ Hier werde ohnehin sehr positiv über Europa gesprochen – viel mehr als außerhalb des Forums. „Darum“, sagt Zach, „wollen wir genau diese Bubble provozieren.“ (eko)

