„Zynismus ist keine Option“

Maja Göpel hat eine Vision. Besser gesagt, einen Traum, schließlich hat heute, auf den Tag genau vor 55 Jahren Martin Luther King seine Rede „I have a dream“ gehalten. Um dem Rechnung zu tragen, eröffnen die Sprecher der Wirtschaftsgespräche diese heuer mit ihrem Traum, ihrer Vision von einem „diversen und resilienten Europa“.

Die Key Note dazu liefert Maja Göpel. Die Wissenschaftlerin und Autorin ist Generalsekretärin des deutschen WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung) und Mitglied des Club of Rome, die großen Visionen sind da quasi ihr Kerngeschäft. Bei ihr geht es um nichts weniger als die großen globalen Herausforderungen, Transformationen, Wirtschaftssysteme – und das unter ihrer Prämisse, dass Märkte und Systeme derzeit zukunftsblind sind, dass Politik und Unternehmen Folgen unseres Wirtschaftens und Lebens für künftige Generationen ignorieren.

"Vision klingt so lapidar"

Wie also sieht ihre Vision aus? „Die Vision der Europäischen Union war immer ,nie mehr Krieg' durch wirtschaftliche Verflechtung und Verbreitung demokratischer Werte. Dass dies nach den Weltkriegen ein Traum war, wurde zu sehr vergessen. Die Frage ist, wie wir diese zivilisatorischen Errungenschaften unter sich ändernden Rahmenbedingungen erhalten. Vision klingt so lapidar, aber wenn wir uns die aktuellen Befindlichkeiten anschauen, müssen wir Grundsatzfragen wieder stellen, Grundsätze erneuern.“

Zukunftsvisionen müssten auch immer eine Frage von Nachhaltigkeit sein – im weiteren Sinn als dem üblichen Umwelt-Konnex. „Die EU hat die Frage der Nachhaltigkeit in die DNA geschrieben“, nur dadurch sind Friedenssicherung und ein gutes Leben für alle möglich.

Verteilungssituation, Ressourcenknappheit, Klima, Demografie, Digitalisierung, Migration? „Man kann sagen: Das geht sich sowieso nicht aus, also versuche ich das Beste für mich herauszuholen und zu verteidigen. Aber Pessimismus und Zynismus sind keine Option. Wir brauchen eine kollektive Lösung und ich glaube daran. Das Thema Nahrungsmittel ist nur ein Beispiel: Wir wissen mittlerweile, dass nicht zu wenig da ist, wir verteilen nur einseitig und verschwenden obendrauf.“

„Wir schaffen das“ ist wenig populär

Es braucht noch viele ideologische Durchbrüche, bis sich die Linie des „na klar geht das“ durchsetzt. Aber eine andere Rollenverteilung der Staaten und Märkte, Politik und Konzerne derzeit zu thematisieren sei schwierig, bringe aber „eine fantastische Herausforderung, neue Möglichkeitsräume zu öffnen.“ Der Glaube an das „Schaffen“ ist, dessen ist sich Göpel durchaus bewusst, derzeit nicht allzu populär. „Das ist das Bedrückendste daran, aber krisenhafte Situationen bergen immer auch Transformationspotenzial. Auch das Potenzial der Rückbesinnung auf Wesentliches und den Mut, zu reagieren, bevor Krisen allzu groß werden.“

Handlungsbedarf habe auch die EU, „sie steht vor einer Wende, es braucht ein Aushandeln der Rolle und eine Anpassung der Institutionen. Wir dürfen den Multilateralismus nicht aufgeben, für die aktuellen Herausforderungen sind einzelne Staaten zu klein.“

In diesem Sinne berät sie auch die deutsche Politik – und da ist die Reaktion auf Visionen und große Würfe oft gemischt: „Die Rückmeldung ist oft: Das ist aber groß. Richtig und wichtig, aber was bedeutet das für diese Wahlperiode? Derzeit ist die Politik sehr reaktiv. Der Raum, in dem es um große Linien geht, ist abhanden gekommen.“

Die Managementebene denkt häufig klein-klein

Ähnliches beobachtet sie in Unternehmen: Da würden CEOs oft visionär denken, die Managementebene darunter aber wieder klein-klein machen. „Diese Manager arbeiten an Quartalszahlen orientiert, ich habe den Eindruck, dass viele darunter leiden. Auch im Finanzmarkt fehlt meist die Frage: Was macht die gestalterische Kraft von Geld aus? Hier bräuchten wir eine Managementrevolution.“ In ihrem Traum gibt es auch konkrete Vorschläge: „Warum gibt es eine Mehrwert- statt einer Minderwert-Steuer? Warum besteuern wir nicht negative Effekte wie Umweltzerstörung statt dem Positiven, Arbeitsplätze etwa? Warum brechen wir angesichts der Digitalisierung in Panik aus, fürchten, Roboter ersetzen uns, statt das Potenzial zu heben, wenn diese als Unterstützer eingesetzt werden? Dafür müssen wir natürlich nicht weniger als das Design der Märkte anpassen. Nachhaltigkeit nicht als zu vermeidender Kostenfaktor, sondern zentrales Geschäftsmodell. Diese Designfehler stammen aus einer Zeit, in der wir dachten, die Ressourcen und Wachstum seien endlos.“

Aus dem hohen Dorf auf den Boden

So hoffnungsfroh die Visionen klingen – wie lassen sich die großen Ideen aus wissenschaftlich-visionären Kreisen auf den Boden bringen? „Die große Frage ist, und bei dieser Frage bricht in Berlin derzeit Panik aus, was braucht es für eine neue, progressive Bewegung? Für Verständnis statt Spaltung? Ich denke, es braucht eine neue Politik des Zuhörens und Wirtschaften des direkteren Miteinander. Ein Entkräften des Hasses kann nur lokal funktionieren. Wir sehen das an lokalen Initiativen, an einem Wandel, der in Städten schon funktioniert. Im Moment schreien die am Lautesten, die Angst haben, etwas zu verlieren. Zu wenig wird darauf geschaut, was entstehen kann. Die Fragen nach dem Wesentlichen sollten wir gemeinsam stellen, dann startet das eine andere Interaktion. Wir brauchen Vision, Mut zur Gestaltung und viele Initiativen, dann kommt eine Rückkoppelungsschleife in Gang.“