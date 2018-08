Würmer statt Würstel für die Welt

Spanferkel, Speck und Schweinsbraten. Über einen Mangel an Proteinen kann sich zumindest in Alpbach niemand ernsthaft beklagen. Doch Katharina Unger bereiten die typischen Speisekarten in der Tiroler Bergwelt zunehmend Sorgen: Mit dem steigenden Wohlstand der Weltbevölkerung wächst auch in Asien und Lateinamerika der Appetit auf westliche Speisen. Doch die zig Millionen Tonnen an zusätzlichem Fleisch, die dafür benötigt würden, kann auch die Schlachtindustrie nicht – oder nur mit hohen Abstrichen – liefern. „Die Welt läuft in einen gravierenden Protein-Mangel“, sagt die Industriedesignerin und Gründerin von Livin Farms. Schon heute pumpt die Menschheit 80 Prozent aller Antibiotika in ihr Schlachtvieh, um ausreichend (billiges) Fleisch produzieren zu können. Und jeder dritte Acker weltweit dient nur noch der Versorgung von Rindern und Schweinen, die auf unseren Tellern landen sollen.

Doch Katharina Unger ist nicht nach Alpbach gekommen, um sich zu beschweren, sondern um ihren Landsleuten eine Alternative zu präsentieren: Mehlwürmer. Seit Anfang des Jahres verkauft die Absolventin der Angewandten in Wien den Hive, eine handliche und vollautomatische Mehlwurmfarm für den Küchentisch. Die Welternährungsorganisation FAO preist Insekten seit Jahren als umweltschonende und vitaminreiche Proteinquelle an. Während in Asien, Afrika und Lateinamerika Würmer, Maden und Heuschrecken ganz alltäglicher Bestandteil des Speiseplans sind, sind sie hierzulande derzeit meist nur in Tierfutter und Hipster-Burgern zu finden.