Die letzten Tage der Waschkuchl-Bar

Unter Alpbach-Besuchern hatte sie Legendenstatus. Viele haben beim Hinausgehen den Sonnenaufgang erlebt. So mancher hat das Waschpulver, ein Gemisch aus Wodka und Brausepulver, zumindest probiert. Und in der Enge Schlager aus den 70ern lauthals mitzugrölen, schweißte manche Forumsbesucher zusammen. Die Jüngeren kannten sie nicht mehr. Denn die Waschkuchl-Bar neben dem Jakober ist schon seit über einem Jahr geschlossen. Und wer sie nicht gekannt hat, wird sie wohl auch nicht mehr kennenlernen. Denn nur wenige Tage nach Ende des heurigen Forums wird das Haus abgerissen.

„Es ist Zeit für etwas Neues“, sagt Anna Vorhofer. Sie und ihr Mann Johannes haben das Haus aus dem Familienbesitz übernommen und werden an derselben Stelle ein Chalet mit zwei Appartements errichten. „Nächste Woche wird mit dem Abriss begonnen.“ Bis zum Frühjahr 2019 soll das neue Haus stehen, etwa zwei Meter höher als das derzeitige, aber auch im Alpbacher Stil – also mit gemauerter Wand unten, dem oberen Teil aus Holz und mit Blumen am Balkon. Das Chalet soll dann vermietet werden, vor allem an Touristen und Kongressbesucher sowie an Skifahrer in der Wintersaison. „Es wird sicher auch auf Plattformen wie booking.com gelistet werden. Und natürlich werden wir es auch privat vermieten und uns auch beim Forum melden.

Warum die Bar aufgeben?

Aber warum gibt man überhaupt eine Bar wie diese auf? „Meine Eltern haben das Gebäude zwischenzeitlich lange verpachtet gehabt. Mit einem Pächter ist es etwas unglücklich verlaufen.“ Dann habe man es vor allem wegen des Forums wieder eine Zeit lang selbst betrieben. „Aber wir haben alle einen anderen Hauptberuf.“ So eine Bar zu führen, sei auch keine leichte Aufgabe. Und gemeinsam mit den eigentlichen Jobs lasse sich das nicht so leicht vereinbaren.

Mit dem Abriss endet jedenfalls die bewegte Geschichte eines Gebäudes, das zum Alpbacher Ortsbild gehörte – wenn auch mit unterschiedlichen Aufgaben. Zunächst, erzählt Bürgermeister Markus Bischofer, sei darin – nomen est omen – eine Waschküche untergebracht gewesen. Also mit Holzöfen, in denen Wasser heiß gemacht und in dem dann Wäsche gewaschen wurde. „Und zeitweise wurde es auch als Schlachthaus genützt – denn früher hat man in der Waschkuchl eben nicht nur Wäsche gewaschen.“

Bis vor 50, 60 Jahren, meint Bischofer, sei das Gebäude noch als Waschküche genutzt worden. Danach sei es leergestanden, quasi als Rumpelkammer, ehe dann eine Bar daraus wurde. Und die hat es dann bis vor knapp zwei Jahren gegeben. „Es war eine Bar, die ganzjährig genützt wurde“, sagt Bischofer. „Da gingen Einheimische hinein, im Winter gab es ein bisschen Après Ski. Und während der Forumszeit hat sie sicher eine wirtschaftliche Hochblüte gehabt.“

Der Bürgermeister bedauert jedenfalls, dass es die Bar nicht mehr gibt. „Es fehlt schon.“ Ja, es gebe den Jakober und die Postalm, aber für den Ort wäre eine Bar sicher auch noch schön. Auch das Hallenbad, wo lange Raum für Partys und Veranstaltungen war, gibt es ja nicht mehr. „Die Gemeinde ist nicht Grundeigentümer, somit sind uns die Hände gebunden.“ Das Bad habe sich angeboten als Veranstaltungsort, aber wenn der Grundeigentümer das nicht will, müsse man das zur Kenntnis nehmen. Und da der Eigentümer die Pachtverhältnisse gekündigt habe, werde das Hallenbad wohl auch bald abgerissen. Man werde jedenfalls schauen, dass man wieder etwas für die Jugend finde. Ein neues Hallenbad werde es aber nicht geben. Wie ein neuer Treffpunkt für junge Menschen in Alpbach aussehen könnte, wisse man noch nicht.

Und was die Waschkuchl betrifft – ein letztes Mal wird sie noch öffnen – am Samstag, dem 1. September, ist eine Abschlussparty geplant. „Das hat sich so ergeben“, sagt Anna Vorhofer. „Wir konnten keine Closing Party machen, ohne dass wir die Abrissgenehmigung haben.“ Die habe man diese Woche bekommen. „Wenn das schon letzte Woche gewesen wäre, hätten wir die Party schon vorher gemacht. Wir hätten uns gefreut, wenn uns auch Leute vom Forum besucht hätten.“

Ein bisschen Wehmut ist aber auf jeden Fall dabei. Am Wochenende habe man noch in der Bar alles aufgeräumt und für die Party hergerichtet, erzählt Vorhofer. „Und als wir die Musik eingeschaltet haben, kamen schon Erinnerungen hoch.“



