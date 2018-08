Löger: Die Reformpläne für die ÖBIB werden 2019 konkret

Hartwig Löger hat es bei seinem ersten Forumsbesuch als Regierungsmitglied nicht leicht. Erst kam er am Abend Andrä Rupprechter nicht aus und musste mit diesem die Alpbachtaler Spezialität, den Rübenschnaps Krautinger, verkosten (geschmacklich eine „Katastrophe“, so Löger), und dann wurde am nächsten Morgen vor vollem Haus in der Postalm der große Wurf von ihm erwartet.

Wann kommt die Trendwende, wann wirft die Hochkonjunktur Überschüsse ab? 2019, hoffentlich, so Löger. Warum nicht heuer? Das liege an der Ex-Regierung, an Nachwirkungen der Bankenrettung oder der Flüchtlingskrise – aber die Wende zu einem Budgetüberschuss sei eingeleitet.



Und wann werden wir weniger Steuern zahlen? Auch da blieb die Antwort vage. Man wolle jedenfalls nicht mehr, wie bisher, aus der linken Tasche weniger nehmen und dafür stärker in die rechte greifen. Eine Entlastung hätte der „Familienbonus plus“ gebracht, für Kleinunternehmer sind Vereinfachungen geplant, so Löger, der die Steuerpauschalierung für bis zu 200.000 Kleinunternehmer und Selbstständige mit weniger als 30.000 Euro Umsatz anspricht, denen das künftig eventuell die Steuererklärung sparen können. Was da konkret wann kommt? Es sei zu früh, um das zu sagen, man arbeite in Arbeitskreisen, bis Jahresende solle das „durchdekliniert“ sein.



Ein Problem sieht er auch bei der Registrierkassenpflicht: Die habe weniger gebracht als gedacht (oder, wie Löger sagt, „die Misstrauensunterstellung an Unternehmen war nicht ganz berechtigt). Nun, da das System da ist, werde man es auch nicht abschaffen, nur für „die Papierfetzen an jedem Marktstandl“ würde man sich etwas überlegen müssen.

ÖBIB: Eher AG statt GmbH

Konkreter wird er im Bezug auf eine Neuorganisation der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBIB: Sein Konzept sei soweit, dass es umsetzbar sei, diese Pläne gehen in Richtung AG statt GmbH. Demnächst will er die Pläne seinen Regierungskollegen präsentieren. Sein Wunsch geht in Richtung eines Staatsfonds, der auch in Unternehmen investieren soll. Das Volumen sei offen. Die Pläne für eine Neuorganisation der ÖBIB könnten jedenfalls im ersten Quartal 2019 konkret werden.

Von den Fragestellern, „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak und „Trend“-Chef Andreas Lampl, nach einer Senkung der Körperschaftssteuer auf nicht entnommene Gewinne gefragt, meinte Löger, das sei eine Möglichkeit. Ebenso eine generelle KÖSt-Senkung als Investitionsimpuls, samt extra Senkung für nicht entnommene Gewinne. Auf die Pensionen angesprochen meinte Löger, eine Reform sei nötig, sprach da aber als „Kernproblem“, auffällig betont am Wortanfang, die Opposition an.



Wie schlimm ist das, die Grabenkämpfe, die Parteipolitik, für ihn, den Quereinsteiger? Hätte er als Uniqa-Manager ein angenehmeres Leben? „Vor dem Anruf, ob ich das Amt übernehme, habe ich bei meinem Sohn ein Schild gelesen: Life begins at the end of your comfortzone. Daran musste ich dann denken. Ich erlebe sicher die intensivste und spannendste Phase meines Berufslebens. Auch wenn man es nicht glaubt, die Regierungsarbeit ist erstaunlich professionell und sachorientiert.“ Der Leidensdruck sei also nicht so hoch, wie man meinen möchte – aber da hatte Löger vielleicht Geruch und Geschmack des Krautingers schon wieder vergessen.