Freiwillig im Dienst für die Gemeinde

Gerade hat seine dritte Amtszeit begonnen. Adi Kostenzer ist bereits seit 2008 Kommandant der Feuerwehr Alpbach und bleibt es für weitere fünf Jahre. Die Liebe zum freiwilligen Einsatz für den Ort liegt bei ihm unübersehbar in der Familie: „Der Vater ist bei der Feuerwehr, der Bruder ist bei der Feuerwehr, der Schwager ist bei der Feuerwehr – und zwei Neffen auch,“ erzählt der 39-jährige Maschinentechniker, der selbst bereits mit 15 Jahren eingestiegen ist. Heute wäre das nicht mehr möglich, weil die Feuerwache im Ort einen starken Zulauf hat. „Wir haben kein Nachwuchsproblem“, sagt Kostenzer, „im Gegenteil, wir sind eigentlich am Bremsen.“ Wer bei der Alpbacher Feuerwehr anfangen will, muss heute also mindestens 18 Jahre alt sein.

132 aktive Mitglieder hat die Feuerwacht und zusätzlich gut 40 Reservisten, die aus dem aktiven Dienst ausgestiegen sind, sich der Gemeinschaft aber weiterhin verbunden fühlen. Erst vor wenigen Tagen gab es einen traurigen Anlass für einen gemeinsamen Auftritt vieler Feuerwehrkollegen. „Ein alter Feuerwänger ist gestorben“, erzählt Kostenzer. Am Samstag war das Begräbnis. „Da rücken wir zur letzten Ehre mit Fahnen und der Musikkapelle aus.“

„Die Jugend findet es cool“

Der Feuerwehrkommandant beobachtet, dass die Jugend im Ort sich nach wie vor gern freiwillig engagiert. „Wir haben viele Vereine. Die Jugend findet es cool, bei einem dabei zu sein.“ Landjugend, Schützenverein, Kameradschaftsbund, Musikkapelle – die Auswahl ist groß und viele Alpbacher engagieren sich gleich in mehreren Organisationen. Die Feuerwehr ist – so wie die Schützen und der Kameradschaftsbund – ein reines Männerding. Frauen sind zwar nicht prinzipiell ausgeschlossen, aber es gibt kein weibliches Mitglied. Wenn eine Frau Interesse bekundet, würde man sie nicht ablehnen. „Die Frage hat sich nur bisher nicht gestellt“, so Kostenzer.

Alte Helme als Selfie-Hit

Die Feuerwehr ist in Alpbach wie in vielen österreichischen Orten dem Bürgermeister unterstellt und bekommt jedes Jahr ein fixes Budget von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das Feuerwehrhaus gegenüber des großen Spar im Ort wurde 1992 erweitert und hat seither im Erdgeschoß Platz für sechs Einsatzfahrzeuge. Im oberen Stockwerk des alten Gebäudeteils hat die Feuerwehr einen Schulungs- und Sitzungsraum, den sie dankenswerterweise seit drei Jahren für die Dauer des Forums der „Presse“ zur Verfügung stellt. Hier entstehen die täglichen Ausgaben der Alpbach-„Presse“ und auch Texte für die reguläre Zeitung.

An der Wand hängen rote und grüne Fahnen aus Brokatstoffen und mit goldenen Inschriften, die an das Gründungsjahr der Feuerwehr Alpbach 1880 erinnern – und die der Nachbargemeinden Brandenberg und Rattenberg. Außerdem ein Dutzend Aluminium-Helme, die modischer aussehen als die heutigen, aber ohne Sichtschutz weniger Sicherheit bieten und daher nur mehr zur Repräsentierzwecken getragen werden – und sich bei „Presse“-Redakteuren auch als beliebtes Accessoire für Selfies und Gruppenfotos entpuppt haben.

Im Einsatz bei Autounfällen

Die meisten Dienstleistungen erbringt die Feuerwehr unentgeltlich, manche Zusatzdienste kann sie der Gemeinde aber in Rechnung stellen. Und sie ist natürlich keineswegs nur für den Brandschutz zuständig, sondern für viele Hilfsdienste, die hohe Mannstärke und schwere Geräte erfordern. Dazu gehören zum Beispiel Bergungsarbeiten bei Überschwemmungen und Murenabgängen. Die kommen im bis zu 1000 Höhenmeter hoch gelegenen Alpbachtal glücklicherweise nicht sehr oft vor. Häufiger passieren Verkehrsunfälle, „da werden wir automatisch mit alarmiert“. Neben der Polizei rückt auch die Feuerwehr aus, um Fahrzeuge aus dem Graben zu heben oder eingekeilte Personen zu retten. Die Feuerwehr wird auch zu Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen eingeteilt oder um Verkehrssperren zu koordinieren, wie zum Beispiel regelmäßig beim Tiroltag im Rahmen des Forum Alpbach.

Großbrände sind tatsächlich selten. Adi Kostenzer hat in 25 Dienstjahren nur zwei erlebt. Kleinere „Standardbrände“, wie er sie nennt und die etwa durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst werden, gebe es „schon öfter“, doch sie dominieren die Arbeit nicht. An den Wänden im Feuerwehrhaus erinnern Fotos an spektakuläre Brände von Dachstühlen am 24. November 1959 und am 28. November 1985. Beruhigend, dass seit dreißig Jahren kein neues Foto dazugekommen ist.