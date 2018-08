In welchem Jahr er zum ersten Mal beim Forum gewesen sei, wisse er gar nicht genau, Ende der 1980er Jahre muss das gewesen sein, sagt Manfred Schmidt. Ein Freund habe ihn auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht.

Damals war das Forum noch kleiner, überschaubarer, familiärer, sagt der 79-Jährige. Auch wenn bei weitem nicht jeder jeden kannte. Mitte der 1990er Jahre muss es gewesen sein. Da begegnete er auf seinem täglichen Weg von seinem Quartier, der Pension Winklerkreuz, zum Congress Centrum der damaligen Wissenschaftsministerin Elisabeth Gehrer, die er nicht gleich erkannte. „Gehrer war erstaunt, dass ich sie nicht grüßte.“ Mittlerweile habe so etwas wie eine „Ver-Massung“ stattgefunden.

Am Anfang kam Schmidt für eine Woche. Damals war er auch noch als Jurist in der deutschen Bundeswehrverwaltung aktiv, ehe er nach der Wiedervereinigung die 55er-Pensions-Regelung in Anspruch nahm. Seither kommt der Junggeselle jedes Jahr für das volle Programm von Münster nach Tirol – „zeitlich muss ich ja auf niemanden Rücksicht nehmen“.

Intensiv erlebte er die Ära Heinrich Pfusterschmid-Hardtenstein, von 1992 bis 2000 Forums-Präsident, mit. Dessen Nachfolger, Erhard Busek, „hat vieles verändert“. Das 1999 eröffnete Congress Centrum habe einen Epochenwechsel gebracht. „Busek wollte Alpbach zu einem Weltforum entwickeln.“ Auch wenn das Blau der Europaflagge aus dem Logo verschwand und durch das Moebiusband ersetzt wurde, „es blieb, na ja, europäisch“ und das Rahmenprogramm österreichisch.

Außerdem fand eine „Anglisierung“ statt, die den Brexit aber auch nicht aufhalten konnte, meint er. „Jetzt fehlt nur noch, dass die Befehle an die Schützen in Nato-Englisch erfolgen.“

Promis bleiben unter sich

Ihn, einen begeisterten Hobby-Geschichtler mit Fokus auf Hochschulgeschichte, begeistern Universitätsthemen besonders – die mit dem Verschwinden der Hochschultage ja heuer geringer ausfielen. „Erst wurden sie aufgewertet, dann abgewertet.“ Froh sei er, dass er mit Präsident Franz Fischler einen Verbündeten im Geiste habe. Besonders beeindruckt habe ihn heuer aber ein anderes Thema: die Diskussion mit Seyran Ateş und Matthias Beck über Migration.

Den Empfängen gewinnt er weniger ab. „Die Prominenten“, sagt er, „bleiben ja doch unter sich.“ Österreich habe zwar den Adel abgeschafft – aber durch die High Society ersetzt. (mhk)



[OQKTQ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)