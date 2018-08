Die „Zuagroaste“ im Gemeindeamt

„Zuagroaste bleiben Zuagroaste.“ Bettina Schneider spricht diesen Befund gelassen aus. Und sie erklärt: „Wer nicht in Alpbach geboren wurde oder zumindest hier zur Schule gegangen ist, wird lange kritisch beäugt.“ Die 50-Jährige ist nahe der oberösterreichisch-niederösterreichischen Grenze aufgewachsen, konkret in St. Peter in der Au. Erst der Liebe wegen kam sie nach Alpbach.

„Nach der Matura in einer Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe ging ich für 15 Monate nach Frankreich“, erzählt sie. „Als ich zurückkam, wollte ich nur eine Saison lang kellnern, um etwas Geld zu verdienen, und dann weiter in die USA.“ Doch es kam anders: Den Job als Kellnerin trat die damals 20-Jährige in Kramsach an – elf Kilometer von Alpbach entfernt, 17 Minuten mit dem Auto. „Eines Abends spielte dort eine Band bei einem Festl, einen der Zuhörer habe ich bald darauf geheiratet.“

Mittlerweile ist das Paar – je nach bevorzugter Rechenart – seit 28 (standesamtlich) und 26 Jahren (kirchlich) verheiratet. Und obwohl letztere Trauung in Alpbach vollzogen wurde, hielt es die beiden nicht sofort im „Dorf der Denker“. „Mein Mann ist überhaupt kein typischer Alpbacher, es drängt ihn stets in die Ferne“, sagt Schneider. „Als er die Möglichkeit zu einer Umschulung hatte, zogen wir kurzerhand nach Niederösterreich.“ Im neuen Arbeitsumfeld hielt es den Tiroler dann doch nicht lange, stattdessen eröffnete das Paar eine Imbissstube neben der Tankstelle von Schneiders Eltern – und wurde selbst zu welchen.

„Nachdem unsere Tochter auf die Welt kam, blieben wir noch zwei Jahre“, erinnert sich Schneider. „Dann starben die beiden Brüder meines Mannes und er wollte zurück ins Dorf.“ So „sind wir wieder ,aufa kuman‘.“ Herauf, so erklärt Schneider, die mittlerweile auch Mutter eines 16-jährigen Sohnes ist, das sei die Alpbacher Sicht auf die Welt. „Wir leben auf fast 1000 Metern Seehöhe, da darf man das ruhig so ausrichten.“

„Lange genug kritisch beäugt“

Nach der Rückkehr arbeitete Schneider zunächst zehn Jahre lang im „Eltern-Kind-Zentrum“ in Kramsach, wo sie die Finanzen und das Veranstaltungsprogramm verantwortete. Im Jänner 2016 wechselte sie ins Gemeindeamt in Alpbach. Ihre hiesigen Aufgaben? „Ich habe als Mädchen für alles angefangen und bin zur Netzwerkerin geworden.“ Was sie damit meint? „Ich kümmere mich um die Müllstatistik ebenso wie um die Kinderbetreuung.“ Letztere ist ihr ein besonderes Anliegen: „Es ist gelungen, dass wir wieder eine Nachmittagsbetreuung im Dorf haben.“ An drei Tagen die Woche im alten Konferenzraum der Volksschule. „Im Herbst kommen auch die Kindergartenkinder dazu – das hilft vielen Müttern.“

Nächsten April bekommt Schneider eine weitere Aufgabe: „Der Kollege, der die Finanzen macht, geht in Pension – ich rücke auf.“ Doch schon jetzt hat sie immer wieder budgetäre Angelegenheiten mancher Dorfbewohner zu erledigen. „Dabei behandle ich immer alle gleich – ich berate, vernetze, verrechne. Egal, ob der Betroffene aus einer angesehenen Alpbacher Familie oder einer eher ärmlichen kommt.“ Denn, so Schneider: „Ich wurde lange genug kritisch beäugt. Das möchte ich anderen gerne ersparen.“

