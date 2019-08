Liebe Leserinnen und Leser!

Ein eigenes Team berichtet über die spannendsten Themen, die wichtigsten Debatten, aber auch das Leben in Alpbach – mit Hintergründen zum Ort und seinen Bewohnern, aber auch mit Tipps für die Freizeit.

Je nach Schwerpunkt der Gespräche haben wir in Alpbach die jeweiligen Spezialisten im Einsatz – das sind heuer Matthias Auer, Bernadette Bayrhammer, Wolfgang Böhm, Wolfgang Däuble, Karl Gaulhofer, Cornelia Grobner, Gerhard Hofer, Hellin Jankowski, Nikolaus Jilch, Benedikt Kommenda, Stefanie Kompatscher, Hanna Kordik, Martin Kugler, Julia Neuhauser, Duygu Özkan, Christina Ozlberger, Andreas Tanzer und Ulrike Weiser. Die Fotos steuert Daniel Novotny bei. Und die redaktionelle Leitung liegt bei zuerst bei Teresa Schaur-Wünsch und danach bei Anna Maria Wallner, Michael Köttritsch koordiniert den gesamten Auftritt der „Presse“ in Alpbach.

Gedruckt wird wieder bei Druck2000 in Wörgl. Auch diesmal werden das Team in Alpbach und die Layouter in Wien Nachtschichten einlegen, damit die Alpbach-Ausgabe gemeinsam mit der „Presse“ in der Früh in den Unterkünften im Ort und im Congress Centrum aufliegt.

Ich selbst werde das Forum wieder bei mehreren Veranstaltungen auf dem Podium begleiten und mit dem Wahlbriefing-Newsletter via E-Mail den Wahlkampf zur Nationalratswahl kommentieren. Damit wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und viel Lesevergnügen mit der „Alpbach“-Presse.

Hochachtungsvoll, Ihr Rainer Nowak



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2019)