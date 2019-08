"Ziel ist, Niere herzustellen, die so aussieht wie eine echte"

Experimente mit Kadavern, um Leben zu verbessen oder neues zu erschaffen: Ein Vorhaben, das 2019 ebenso fasziniert wie 1818, als Mary Shelley ihren Roman „Frankenstein“ veröffentlichte. So auch den Tiroler Harald Ott. Der Herz-Thorax-Chirurg lehrt an der Harvard University in Boston und leitet das Zentrum für Organ Engineering, und wurde 2008 bekannt, als er die „Perfusions-Dezellulisierung“ entwickelte: Ein Verfahren, bei dem Zellen mit einer Seifenlösung aus kranken Rattenherzen gespült werden. Das verbleibende Gerüst wird mit gesunden Zellen neu besiedelt und den Versuchstieren –mittlerweile auch Schweine – wieder eingesetzt. Versuche am Menschen gab es noch nicht, trotzdem wurde Ott von Medien mehrfach „Dr. Frankenstein“ gerufen – ein Spitzname, der den 42-Jährigen (verheiratet, drei Kinder) nicht davon abhält, weiter zu forschen: Aktuell arbeitet er an der Herstellung von künstlichen Herzen, Lungen, Nieren und der Bauchspeicheldrüse.



Die Presse: Eine Luftröhre aus dem 3D-Drucker, eine Niere aus dem Reagenzglas: Wann hat die Medizin die Science-Fiction überholt?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft