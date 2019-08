Stipendiaten: Die Verantwortung der Weitgereisten

„Ich gehöre hierher.“ Winnie Kisakye, eine 28-jährige Uganderin mit rot gefärbten Dreadlocks, lacht und schlägt die Hände zusammen. Die Reise aus Uganda ins Tiroler Bergdorf Alpbach konnte ihr scheinbar nichts anhaben, weder Jetlag noch klimatische Umstellung vermochten das sonnige Gemüt zu trüben. „Ich gehöre hierher, weil mein Seminar so gut zu mir passt. Es spricht zu mir.“ Winnie, ihres Zeichens „Entrepreneurin aus Leidenschaft“, belegt das Mindfulness-Seminar bei Matthias Reisinger, Entrepreneurship-Head beim Austria Wirtschaftsservice. Unter anderem vermittelt er Mindfulness als Geheimwaffe für Entrepreneure. Kisakye hofft, das Gelernte daheim anzuwenden, um ihr Start-Up besser führen zu können – doch nicht, wie sie selbst sagt, aus Eigennutz, sondern, „um in Uganda etwas zu verändern“. Das war der Hauptgrund für ihre Bewerbung.

Leere Worthülsen, könnte man sagen. Eitles Samaritertum. Doch Kiakyes Behauptung scheint glaubwürdig – aus zwei Gründen. Erstens hat sie bereits bewiesen, wie wichtig ihr das Wohl ihrer Heimat ist: Nach ihrem Studium in Belgien kehrte sie den Chancen Europas den Rücken, um daheim eine Firma zu gründen. Und zweitens ist sie nicht allein. Je öfter man hier mit Stipendiaten aus Entwicklungsländern spricht, desto häufiger hört man von dieser besonderen Verantwortung, das hier Gelernte zum Wohle der Landsleute anzuwenden.

Einer davon ist Aziz Fayzullaev aus Usbekistan. Der schlaksige 22-Jährige sitzt auf einer Parkbank, und während er spricht, schweift sein Blick über die Berglandschaft. Er wirkt abwesend – doch er findet klare Worte: „Ich kam nach Alpbach, um über neue Technologien lernen, mit denen ich daheim die industrielle Luftverschmutzung verringern kann.“ Nachdem er von den schlimmen Lebensbedingungen in einigen usbekischen Städten erfuhr, beschloss er, seinen Teil zur Verbesserung beizutragen. Als Student der Erdöltechnik machte er es sich zur Aufgabe, die usbekische Industrie sauberer zu gestalten, um die bedrohte Ozonschicht über seiner Heimat zu schützen. Allein das brachte ihn dazu, seine Stipendiats-Bewerbung abzuschicken, die lange Reise auf sich zu nehmen, und das Alpbach-Seminar über Quantenmechanik zu belegen – in der Hoffnung, in dieser Technologie ein Wundermittel gegen Luftverschmutzung zu entdecken. Nach seiner Rückkehr will er sein Wissen mit Kollegen teilen, denn er weiß: „Alleine kann ich nichts erreichen.“

„Ein Akt des Aktivismus“

Auch Chaimae Bourjij stellt ihre Alpbach-Erfahrung in den Dienst einer höheren Sache. Die 24-jährige Marokkanerin engagiert sich daheim für Feminismus, und sieht ihren Aufenthalt hier als einen „Akt des Aktivismus.“ Sie betont: „Ich suchte mir nicht aus, Aktivistin zu werden; doch es passierte ganz natürlich, als ich merke, wie schlecht ich als junge Frau in Marokko behandelt wurde.“ Besonders junge, gut ausgebildete Menschen aus Ländern mit schwierigen Lebensbedingungen müssten „zur eigenen Verantwortung stehen“, und nicht nur „wegen der schönen Landschaft“ zu Konferenzen wie Alpbach reisen, sondern um Wissen zu erlangen und Netzwerke aufzubauen, um daheim etwas zu bewirken.

Es ist eine große Verantwortung, die sich Menschen wie Winnie, Aziz und Chaimae aufhalsen – und ebenso groß sind ihre Erwartungen an das Forum. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Erstmal herrscht bei ihnen Optimismus, Zielstrebigkeit, und das Gefühl, das Winnie beschrieb: dass sie hier in Alpbach, im Dienst ihrer Sache, genau richtig sind.

