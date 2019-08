Betreuung: "Wir gestehen keinem mehr Freiheiten zu"

Die Presse: Wer wird älter, Frauen oder Männer?



Katharina Pils: So eindeutig ist das nicht mehr. Laut Statistik leben Frauen länger, sind aber kränker. Möglicherweise, weil sie öfter zu Ärzten gehen und so mehr Diagnosen haben. Der Trend scheint sich aber gerade umzudrehen, vielleicht, weil die heutigen Generationen nicht mehr vom Krieg traumatisiert und positiver sind.



Alt werden wird also leichter?



Mit dem Alter nehmen die chronischen Erkrankungen zu: Herzkreislaufschwächen, hoher Blutdruck, Diabetes, Demenz. Entscheidend ist, mit den Einschränkungen und Verlusten souverän umzugehen, die nötigen Unterstützungen bewusst zu suchen. Dann lohnt es sich, alt zu werden. In der Bibel steht dazu: „Du sollst nicht älter als 124 Jahre werden.“



Warum 124?

