Ein Empfang in ungewöhnlichen Zeiten

Unter durchaus ungewöhnlichen Rahmenbedingungen begrüßten die Sektionschefs Elmar Pichl und Barbara Weitgruber die Wissenschaftscommunity gestern im Alphof: Ohne Bildungsministerin Iris Rauskala nämlich – die das Forum Alpbach auslässt – und überhaupt, in politischen Übergangszeiten.

Dass trotzdem nicht alles still stehe, zeige das neue Forschungsrahmengesetz, das am Montag in Begutachtung geschickt wurde – und bei dem Weitgruber in der Begutachtungsphase auf zahlreiche Inputs hofft. Insgesamt sagte sie – angesichts zahlreicher internationaler Gäste, darunter auch einigen Stipendiaten, auf Englisch: „Wir müssen wissen, was die Community für die Zukunft will und braucht.“

Die Community war jedenfalls wieder ziemlich zahlreich anwesend. Zu denen, die bereits am Vortag den Fachhochschulempfang besucht hatten – von FHK-Chef Raimund Ribitsch und Generalsekretär Kurt Koleznik mit zahlreichen Fachhochschulchefs über Uni-Rektoren wie Ulrike Sych, Eva Blimlinger oder Gerald Bast und die ÖH-Spitze bis hin zu FWF-Chef Klement Tockner, Helga Nowotny und natürlich Forumspräsident Franz Fischler – gesellten sich zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus der Wissenschaftsszene.

Neben dem Präsidenten der Universitätenkonferenz, Oliver Vitouch, waren aus der Uni-Szene neben anderen die Rektoren Heinz Engl (Uni Wien), Tilmann Märk (Uni Innsbruck) und Sabine Seidler (TU Wien) vertreten, aus dem Ausland etwa ETH-Zürich-Präsident Michael Hengartner und Zdravko Kačič aus Maribor. Aus der Forschung war neben zahlreichen anderen die FFG-Chefin Henrietta Egerth im Alphof, aus der Industrie unter anderem IV-Generalsekretär Christoph Neumayr. Die sich dann dem widmeten, wozu der Abend laut Pichl sowieso dienen sollte: der Vernetzung für die Zukunft. (beba)



[PPXUH]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2019)