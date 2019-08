Aktivismus in den Sommerferien

„Kämpft für eure Zukunft.“ Es sind vier Worte, geschrieben mit schwarzem Filzstift, die Flora Margreiter und Victoria Hasslacher den Teilnehmern am Europäischen Forum in Alpbach entgegenhalten. Vor dem Congress Centrum haben sich die Zehnjährige Alpbacherin und ihre drei Jahre ältere Cousine positioniert. Schüchtern sprechen sie die Studenten, Technologen und Mediziner an.

Wer sich die Zeit nimmt, ihnen zuzuhören, bekommt einen selbstgemachten Flyer in die Hand gedrückt, auf den, neben den vier Worten, auch eine Weltkugel gezeichnet wurde – einmal in blau, einmal in grün gehalten. „Bei manchen haben wir die Ozeane ausgemalt, bei den anderen die Kontinente“, erzählen die Schülerinnen. Wird das Papier – ein zweimal gefaltetes Blatt – genauer betrachtet, kommt eine Botschaft zum Vorschein. „Tiere sterben aus, Menschen müssen flüchten“, wird darin gewarnt. „Dafür kann keine Maschine was, keine Kuh, keine Plastikflasche, kein Flugzeug oder kein Schiff“, heißt es weiter. „Denn wer hat eine Maschine erschaffen, füttert eine Kuh mit Lebensmittel, die die halbe Welt gebrauchen kann, kauft Plastik jeden Tag bis zum Umfallen, fliegt mit einem Flugzeug und möchte mit einem Dampfer die halbe Welt besichtigen?“ Richtig: der Mensch. Und zwar jeder. „Nicht nur dein Freund, deine Nachbarn“, sondern „auch du“, halten Flora und Victoria in ihrem in ihren Schulferien gebastelten Flyer fest, von dem es zwölf Stück gibt – sechs in deutscher, sechs in englischer Sprache.

„Wir haben das das erste Mal gemacht, es war eine spontane Idee“, erzählt Flora. Am Dienstagvormittag hätten sie sich zusammengesetzt und überlegt, formuliert, übersetzt – ein bisschen durfte das Online-Wörterbuch dabei helfen – gezeichnet, ausgemalt und gefaltet. Dann ging es hinaus auf die Straße. „Während des Europäischen Forums sind so viele Leute im Dorf, wir möchten sie darauf aufmerksam machen, dass jeder dazu beitragen kann, den Klimawandel aufzuhalten“, sagt Victoria, die selbst schon dreimal an „Fridays for Future“-Demonstrationen teilgenommen hat. Zweimal in Innsbruck, einmal in Kufstein. „Meine Mama und meine Cousine waren auch dabei“, erzählt sie – und Plakate, die sie selbst gemalt hat. „Bald gibt es nicht mehr den Welttag der Erde (22. April, Anm.), wenn nicht mitspielt die ganze Herde“, stand auf einem.

„Kleinigkeiten ergeben etwas Großes“

Flora dagegen hat noch nie demonstriert: „In Alpbach ist noch niemand auf die Straße gegangen“, bedauert sie. Dafür spricht sie daheim sehr oft über ihr Anliegen – und handelt auch entsprechend: „Wir fahren sehr oft mit dem Fahrrad, wir trennen Müll“, zählt sie auf. Betont aber zugleich: „Es geht ja nicht darum, dass die Leute gar nicht mehr in den Urlaub fliegen sollen, aber es muss ja nicht immer so weit sein.“

Dass sich die 16-jährige Greta Thunberg für ihre Reise in die USA zwei Wochen lang in ein Segelboot setzt, findet Flora „sehr beeindruckend“. Überhaupt sei Greta ein Vorbild: „Ich habe in der Schule auch ein Referat gehalten, in dem sie vorgekommen ist“, sagt sie – „und ich war überrascht, dass viele meiner Freunde sie nicht gekannt haben“. Wann sie selbst das erste Mal von der Schwedin gehört habe? „In den Fernsehnachrichten“, sagt die jüngste von drei Geschwistern – „und mein Papa liest oft aus der Zeitung über sie vor“.

Aufklären will auch die 13-jährige Victoria. „Wenn ich mit meiner Mama einkaufen bin, dann sage ich ihr: Nimm doch etwas aus Österreich und nicht aus Spanien – aber das macht sie sowieso meistens“, erzählt sie. „Mein Papa ist da skeptischer, er sagt, man könne da eh nicht viel tun – ich sehe das anders.“ Konkret: „Wenn jeder ein bisschen etwas tut, kann man viel ändern“, ist sie überzeugt. Ein Beispiel: „Kurze Strecken sollten die Leute zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad statt dem Auto fahren – das hilft dem Klima.“ So sieht das auch ihre Cousine: „Kommen viele Kleinigkeiten zusammen, dann kommt etwas Großes dabei heraus.“



("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2019)