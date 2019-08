Wolfgang Knoll: „Unterm Deckmantel der Sicherheit“

Die Presse: Was geht Ihnen als Forscher und Wissenschaftsmanager beim Thema des heurigen Forum Alpbach, „Freiheit & Sicherheit“, durch den Kopf?



Wolfgang Knoll: Da gibt es eine starke Polarisierung. Offensichtlich bestehen viele Überlegungen, die in Richtung zunehmende Kontrolle, Überwachung und Einschränkungen der Freiheit gehen – alles unter dem Deckmantel, dass dies für die Sicherheit nötig sei. Unabhängig davon bleibt eine große dialektische Herausforderung: Wie viel Sicherheit muss man gewährleisten? Viele Menschen schreien ja nach mehr Sicherheit, wenn irgendetwas passiert ist. Wenn es dann sie selbst trifft, stellt sich jeder die Frage: Wie viel Freiheit bin ich bereit, dafür aufzugeben? Die gesellschaftliche und persönliche Freiheit ist in unserem Kulturkreis ein hohes Gut.



Welche Rolle spielt die Technologie dabei?

