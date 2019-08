Ein Bergdorf, das (fast) niemals schläft

Wenn man den Studenten bei der Präsentation ihrer Ideen zusieht, wird einem nicht bang um die Zukunft unseres Planeten: Mit Esprit und Begeisterung zeigten 40 Nachwuchsforscher am Freitag in der Früh, wie sie sich praktischen Problemen annahmen und Lösungen dafür fanden – nach 24 Stunden, in denen sie in acht Teams ohne Pause durchgearbeitet hatten.

Die Aufgabenstellungen bei diesem von der TU Austria ausgerichteten „Innovationsmarathon“ kamen von Unternehmen wie Hilti (Verringerung des Gewichts einer Bohrmaschine), Palfinger (Sicherung von per LKW-Kran geladenen Gütern), AMS (Stressbewältigung per Sensoren und Social Media) oder Liebherr (Vermeidung von Lebensmittelverschwendung mithilfe eines intelligenten Kühlschranks).

Die gefundenen Lösungen, die mit teils famosen, auf jeden Fall kreativen Bühnenauftritten gezeigt wurden, zeigten einmal mehr, was für echte Innovationen nötig ist: motivierte und divers zusammengesetzte Teams, denen man die nötigen Ressourcen – und ausreichend Zeit gibt.

Gesungene Reden am frühen Morgen

In 24 Stunden bringt man jedenfalls so Einiges unter – auch 40 Reden zum Thema Freiheit, von Perikles bis Greta Thunberg. Nach dem Auftakt mit Forums-Vizepräsident Caspar Einem, der am Donnerstagabend die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verlas, wurden diese in der alten Feuerwehrhütte in der Nähe des Congress Centrums bis Freitagabend im 20-Minuten-Takt gelesen.

Besonders beliebt seien laut den Organisatoren die Reden von Schauspielerin Emma Watson, Leopold Figl und Martin Luther King gewesen. Je später die Stunde, desto kreativer wurden die Texte übrigens interpretiert: So hielten am frühen Morgen zwei Stunden lang zwei besonders Motivierte die Stellung – teilweise wurden die Reden, unter anderem von Ho Chi Minh, dabei sogar mit Klavierbegleitung gesungen.

Auch abseits dieser Veranstaltungen zeigt Alpbach, dass das Dorf – zumindest während der Wochen des Europäischen Forums – (fast) niemals schläft. Wobei es ein großes Mysterium gibt: Irgendwann nach Mitternacht, immer genau dann, wenn man denkt, heute geht gar nichts mehr im Jakober, fallen die Horden ein. Woher sie kommen? Man weiß es nicht.

Was man weiß: Als Frau zählt man zumindest während der Technologiegespräche zu einer kleinen Minderheit. Und es ist kein Fehler, ein Kenner der 1990er zu sein. Weiterhelfen tut's nicht immer. Denn spätestens, wenn man sich um vier Uhr früh beim fünften Zirbenschnaps fragt: „Soll ich's wirklich machen oder lass' ich's lieber sein?“, bekommt man von „Fettes Brot“ auch nur ein „Jein“ zu hören. (ku, beba, sk)